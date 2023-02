Il 23 febbraio andrà in onda su Rai 1 la settima puntata della Serie TV italiana "Che Dio ci aiuti", che nella puntata di martedì ha ottenuto quasi 4 milioni di spettatori con uno share del 20%. In base alle trame del tredicesimo e quattordicesimo episodio del 23 febbraio, Suor Teresa comunicherà ad Azzurra l'intenzione di chiamare l'assistente sociale per dare ad Elia una nuova famiglia. Inoltre Emiliano ospiterà Orietta Berti con Sara che si ingelosirà pensando che si tratti di una nuova ragazza, mentre Cate e la Leonardi avvieranno delle indagini sul conto di Ettore.

Trame tredicesimo episodio: Ludovica e Cate si affidano ad un app di incontri

Giovedì 23 febbraio sarà trasmessa su Rai 1 la settima, delle dieci puntate totali previste, della fiction tv "Che Dio ci aiuti". Guest star di questa puntata sarà Orietta Berti, che provocherà più di qualche problema allo psichiatria Stiffi.

In base alle trame del tredicesimo episodio dal titolo "Fratelli e sorelle", Azzurra si renderà conto che nonostante tutti gli sforzi portati avanti, Emiliano e Sara non sono stati in grado di essere una coppia. La cosa migliore per tutti sarà quella che restino solo amici. Intanto Ludovica e Cate comprenderanno che con Ettore e Giuseppe le cose non stanno avendo alcun progresso.

Pertanto decideranno di affidarsi ad una app di incontri. Questi però non porteranno gli esiti sperati. Inoltre Emiliano dovrà fronteggiare la pesante accusa di aver pregiudicato un trial farmacologico. A peggiorare la situazione ci sarà il fatto che rischierà di essere licenziato. Azzurra non lo lascerà solo e proverà a far cadere tutte le accuse sul suo conto.

Anticipazioni televisive quattordicesimo episodio: Suor Costanza sta meglio

Secondo le anticipazioni televisive del quattordicesimo episodio dal titolo "Il mio angelo", Suor Teresa sarà ormai certa che Emiliano e Sara non potranno più essere i genitori del piccolo Elia. La madre superiora pertanto riferirà ad Azzurra che nelle successive 48 ore chiamerà l'assistente sociale affinché il nipote possa avere una famiglia.

Intanto Emiliano assumerà degli atteggiamenti strani. Come si può evincere dal trailer, Stiffi infatti ospiterà nella sua abitazione la cantante Orietta Berti. Sara però sarà gelosa e si convincerà che si possa trattare di una sua nuova fidanzata. Lo psichiatria la inviterà a mettere a letto Elia, visto che si troverà fuori per lavoro.

Nel frattempo le ragazze del Convento degli Angeli spiegheranno ad Elia alcune notizie in merito alle donne. In tutto questo Azzurra e Cate noteranno il malessere crescente di Ludovica e decideranno di avviare delle indagini sul conto di Ettore. Quest'ultimo infatti sembrerà avere un segreto, riguardante una ragazza. Infine dopo essere stata operata al cuore, le condizioni di Suor Costanza miglioreranno decisamente.