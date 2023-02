Nel corso delle puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nei pomeriggi dal 27 febbraio al 4 marzo 2023 ci sarà il ritorno di Taylor Hayes, la madre di Steffy e Thomas. La donna farà una sorpresa a Steffy, presentandosi alla casa sulla scogliera.

Intanto il rapporto fra Brooke e Ridge sarà sempre più in crisi a causa di Deacon.

Taylor ritorna in città e riabbraccia Steffy: le anticipazioni Beautiful

Nelle puntate che andranno in onda dal 27 febbraio al 4 marzo farà ritorno Taylor Hayes, l'ex moglie di Ridge, nonché madre di Steffy e Thomas. Il personaggio non sarà più interpretato da Hunter Tylo, ma dall'attrice Krista Allen.

Taylor tornerà inaspettatamente a Los Angeles, cogliendo di sorpresa anche la figlia Steffy. Taylor infatti, si presenterà senza preavviso alla casa sulla scogliera e Steffy l'abbraccerà felice. Nel frattempo Bill consiglierà a Liam di fare di più per allontanare Deacon dalla sua famiglia.

Ridge e Brooke in crisi a causa di Deacon: spoiler Beautiful fino al 4 marzo

Dando uno sguardo alle anticipazioni su queste nuove puntate di Beautiful, Sheila scoprirà che Deacon lavora e dorme nel magazzino di un bar. Cercherà quindi di convincerlo a tornare in albergo da lei ma l'uomo sarà irremovibile. Deacon in seguito, ribadirà a Hope e Brooke di essere cambiato. Brooke a, sua volta, dirà a Ridge di credere alle parole di Deacon e questo farà infuriare Forrester, che non avrà nessuna intenzione di accettare Deacon.

Visto che Ridge non riuscirà a far cambiare idea alla moglie di Sharpe, lo stilista uscirà di casa infuriato. Il matrimonio tra Brooke e Ridge sarà sempre più in crisi, anche se Logan ancora non lo vorrà ammettere.

Beautiful, trame dal 27 febbraio al 4 marzo: Ridge si riavvicina all'ex moglie Taylor

Dopo l'ennesimo scontro con Brooke a causa di Deacon, Ridge andrà a casa di Steffy e rimarrà sorpreso trovandosi di fronte l'ex moglie Taylor.

I due parleranno a lungo dei figli, dei nipotini e in generale del passato. In questa circostanza Ridge farà capire a Taylor di attraversare in brutto momento con Brooke.

Intanto Thomas verrà informato da Steffy del ritorno della madre in città. Anche il giovane, come la sorella, ripenserà a quando loro erano una famiglia unita. Nel frattempo, Brooke si confiderà con Katie, rivelandole i problemi con Ridge a causa di Deacon. A quanto pare con passare delle puntate crescerà complicità tra Ridge e l'ex moglie Taylor.