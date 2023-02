L'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 torna in onda giovedì 23 febbraio con la messa in onda della settima puntata in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della fiction rivelano che si tornerà a parlare delle vicende di Sara e Emiliano: dopo il loro avvicinamento, si arriverà ad una svolta importante che finirà per avere delle conseguenze del tutto inaspettate sul loro rapporto.

Emiliano e Sara ai ferri corti: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 del 23 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il nuovo appuntamento con Che Dio ci aiuti 7 in onda giovedì 23 febbraio in tv, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Fratelli e Sorelle", nonostante le speranze di Azzurra, la situazione tra Emiliano e Sara non sarà delle migliori.

La novizia interpretata da Francesca Chillemi ha sperato fino alla fine che tra i due potesse nascere una storia d'amore e in tal modo far sì che i due potessero diventare i nuovi genitori del piccolo Elia.

Peccato, però, che la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata: Sara ed Emiliano si renderanno conto di essere "incompatibili", motivo per il quale decideranno di fare un passo indietro e provare a restare solo "buoni amici".

Emiliano rischia il licenziamento: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 del 23 febbraio

Anche per Cate e Ludovica, la situazione dal punto di vista sentimentale non sarà affatto delle migliori: per questo motivo, le due amiche, decideranno di utilizzare per la prima volta un app di appuntamenti online, con la speranza di poter risolvere i loro problemi.

Peccato, però, che la loro prima volta su questo tipo di app si rivelerà a dir poco fallimentare e gli effetti finali saranno a dir poco negativi.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso di questo episodio che andrà a comporre la settima puntata della fiction, Emiliano si ritroverà nei guai al punto da rischiare il licenziamento.

Sara gelosa di Emiliano: anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 del 23 febbraio

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata di Che Dio ci aiuti 7 in onda il 23 febbraio, rivelano che ci sarà spazio anche per la messa in onda del secondo episodio dal titolo "Il mio angelo".

Suor Teresa sarà particolarmente dura nei confronti di Azzurra e la metterà alle strette: ha intenzione di chiamare al più presto un assistente sociale per trovare una nuova famiglia a Elia.

Intanto Emiliano si comporterà in modo stranissimo: col suo modo di fare lascerà quasi intendere di nascondere una donna all'interno del convento e, così, scatenerà la gelosia di Sara. Le ragazze, invece, si coalizzeranno insieme per dare lezioni a Elia su come conquistare e corteggiare una donna.