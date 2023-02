Chiara Nasti è finita al centro del clamore mediatico per una rivelazione inaspettata. Nelle scorse ore, l'influencer ha deciso di inserire nel suo account il nome del calciatore della Lazio e futuro marito Mattia Zaccagni. Un utente ha fatto notare alla 25enne che il nome del marito si inserisce solo quando una coppia è sposata. In replica, Nasti ha fatto sapere che lei e Mattia sono diventati marito e moglie.

Che cos'è successo?

I fan di Chiara Nasti hanno notato un cambiamento sull'account dell'influencer: il nome da Chiara Nasti è diventato Chiara Nasti Zaccagni.

Un utente ha redarguito la 25enne per il cambio di nome: "Ho visto che sei Chiara Nasti Zaccagni. Ma ti sei sposata?". Successivamente l'hater ha fatto notare che il cognome del marito si acquisisce solamente tramite atto legale registrato all'anagrafe. Inoltre l'utente ha aggiunto: "Zaccagni è tuo figlio, non tu finché sei nubile". Infine l'influencer è stata accusata di essere ignorante e di voler sempre ostentare anche quando non c'è nulla da mostrare.

La replica della diretta interessata non si è fatta attendere: "Ti ringrazio per essere la mia fan numero uno. Comunque sì, siamo già sposati". La coppia è convolata a nozze con rito civile. Per questo motivo l'influencer ha deciso di inserire sul proprio account anche il nome del marito.

La favola d'amore di Mattia e Chiara

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono fidanzati a giugno 2021, ma hanno scelto di ufficializzare la relazione solamente a dicembre: i due si sarebbero conosciuti in vacanza a Ibiza, ma i fotografi non sono mai riusciti a fotografarli insieme. Prima di conoscere il calciatore della S.S. Lazio, la 25enne ha avuto una breve liaision con Niccolò Zaniolo.

Tra le tappe più importanti della coppia, c'è sicuramente la nascita del loro primogenito: la coppia il 16 novembre 2022 ha provato per la prima volta la gioia di diventare genitori. Dopo la nascita di Thiago, Mattia ha chiesto la mano di Chiara e lei ha detto "sì".

Le nozze con rito civile si sono svolte con massimo riserbo, ma il prossimo 20 giugno la coppia è pronta a festeggiare con rito religioso.

La cerimonia verrà celebrata nella Basilica di San Maria in Aracoeli a Roma (lo stesso luogo dove Totti aveva sposato Blasi). Successivamente i coniugi si sposteranno a Villa Miani insieme ai 200 invitati: tra i volti noti che prenderanno parte al banchetto ci saranno i compagni di squadra di Zaccagni. Per Chiara Nasti invece, non dovrebbe mancare l'amica Chiara Ferragni accompagnata dal marito Fedez: le due imprenditrici digitali si sono sentite anche durante l'esperienza di Ferragni al Festival di Sanremo.