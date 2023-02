Cosa succederà nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7? L'appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 si avvia verso le battute conclusive di questa fortunata settima stagione che, dal punto di vista auditel, continua a registrare ottimi ascolti in tv.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno in primis due ritorni che non passeranno inosservati: quello della sarta Agnese e della giovane Stefania, figlia di Ezio e Gloria.

Ecco quando vanno in onda le ultime puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che la soap proseguirà in tv fino al prossimo 5 maggio.

Dalla settimana successiva, al posto delle vicende dei vari protagonisti del grande magazzino milanese, ci sarà spazio per il ritorno di Sei Sorelle, la soap opera spagnola che lo scorso anno aveva già sostituito la soap italiana nella fascia del daytime pomeridiano.

I colpi di scena non mancheranno nel corso di questo gran finale della settima serie: le anticipazioni rivelano che a, tenere banco, sarà in primis il ritorno di Agnese.

Il ritorno di Agnese: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

La sarta del grande magazzino, dopo un lungo periodo di assenza, rimetterà piede a Milano e avrà così la possibilità di riabbracciare la sua famiglia.

Un rientro che si preannuncia attesissimo dai fan e spettatori della soap opera: in tantissimi, da svariate settimane, chiedevano agli sceneggiatori di rimettere in scena il personaggio di Agnese, tra i volti storici della soap.

Dopo essersi presa cura di sua figlia Tina, la donna sarà pronta a tornare in città: ritroverà così suo figlio Salvatore e, soprattutto, il suo amato Armando Ferraris, che in questi mesi ha dovuto vedersela da solo.

Stefania dovrà fare una scelta: anticipazioni Il Paradiso delle signore ultime puntate

Tuttavia, quello di Agnese non sarà l'unico ritorno al quale si assisterà nel corso del gran finale di questa settima stagione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che si tornerà a parlare anche di Stefania: dopo il suo trasferimento in America, la ragazza tornerà in città e si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita.

Sì, perché nelle ultime puntate di questa stagione, Stefania sarà costretta a dover fare una scelta importante, dopo essersi ritrovata divisa tra Federico e il suo fidanzato Marco.

Come se non bastasse, la ragazza potrebbe essere messa a conoscenza anche del ritorno di fiamma tra i suoi genitori: dopo la notte di passione vissuta assieme, Ezio e Gloria potrebbero rimettersi insieme.

Già confermato l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8

Insomma, i fan di questa settima stagione della soap non resteranno affatto delusi: i colpi di scena terranno banco fino alla fine e promettono grandi sorprese per tutti gli appassionati.

Intanto, però, si pensa già all'ottava stagione de Il Paradiso delle signore: sebbene non si sappia ancora quando riprenderanno le riprese, alcuni attori hanno già confermato che sono in fase di scrittura i nuovi episodi.

La soap opera, quindi, tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024 come sempre in prima visione assoluta su Rai 1.