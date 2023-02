Giovedì 23 febbraio 2023 andrà in onda un nuovo episodio di Terra Amara. Le anticipazioni parlano di una puntata in cui Yilmaz vorrà a tutti i costi rintracciare Zuleyha per poterle dire di aver letto finalmente la sua lettera. Sarà Fekeli a dirgli che la famiglia Yaman sarà a Istanbul. Prima di ciò, Yilmaz arriverà persino a torturare Gaffur per farsi dire dove si sono rifugiatigli Yaman.

Yilmaz tortura Gaffur nella puntata di Terra amara del 23 febbraio

Continua il successo di Terra amara, la serie tv ambientata nella Turchia degli anni '70. Successo ottenuto grazie alle trame sempre avvincenti e mai banali.

Il pubblico non rimarrà deluso nemmeno nel corso della puntata che verrà trasmessa nel pomeriggio del 23 febbraio. La trama riprenderà dal momento in cui Demir ha minacciato con la pistola l'ex amico Cengaver, nell'errata convinzione che sia stato lui a denunciarlo per evasione fiscale. La lite tra i due ex amici sarà interrotta dal provvidenziale arrivo di Gaffur e di altri lavoratori. Proprio il capomastro, si ritroverà in seguito, a fare i conti con l'ira di Yilmaz. Quest'ultimo infatti, vorrà sapere da Gaffur il motivo per il quale aveva nascosto la lettera che gli aveva scritto Zuleyha. Per ottenere ciò che vuole, Yilmaz arriverà a torturare l'uomo, utilizzando lo stesso metodo che il capomastro e Demir avevano utilizzato con lui tempo prima.

Yilmaz scopre che Zuleyha è a Istanbul e va a cercarla: spoiler Terra amara

Yilmaz vorrà anche sapere dove si sono recati Zuleyha e la sua famiglia, visto che alla tenuta non ci sarà nessuno. Le anticipazioni di Terra amara, rivelano che Gaffur non cederà nonostante le torture e non rivelerà all'ex meccanico dove si trova la sua ex fidanzata.

Sarà invece Fekeli a rivelare al figlio questa informazione. Scoprirà dunque che Zuleyha si trova Istanbul e pertanto deciderà di mettersi sulle sue tracce. Yilmaz avrà però un grosso problema. Quello di giustificare la sua assenza alla moglie Mujgan. Inventerà quindi una scusa con la moglie per potersi allontanare senza destare sospetti.

Però Yilmaz, non riuscirà a scoprire dove alloggiano gli Yaman.

Terra amara, trame successive: Yilmaz rapisce Hunkar

Dunque, anche in questo nuovo episodio, Yilmaz non riuscirà parlare e confrontarsi con Zuleyha dopo aver letto la sua lettera. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, Altun vorrebbe rimanere ad abitare a Istanbul e lo dirà al marito. Gli dirà però che le piacerebbe rimanere lì senza Hunkar, la quale, dopo aver origliato la conversazione, deciderà di tornare ad Adana da sola. Hunkar poco dopo il suo ritorno, verrà sequestrata da Yilmaz, il quale vorrà sapere da lei come sono andate le cose con Zuleyha. Vorrà avere conferma del ricatto che ha spinto Altun a sposare Demir. Saranno puntate al cardiopalma, visto che Akkaya sarà talmente fuori controllo da arrivare persino a sparare per sbaglio a Fekeli, intervenuto per salvare la signora Yaman.