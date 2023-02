La seconda puntata di "Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia", la nuova mini serie thriller scritta e diretta da Carlo Carlei e prodotta da Publispei, con protagonista Elena Sofia Ricci, andrà in onda lunedì 20 febbraio su Rai 1 alle 21:25. La fiction è composta da 6 episodi, che sono stati divisi in tre puntate, da due episodi ciascuna.

"Fiori sopra l'inferno" è ispirata alla saga di romanzi di Ilaria Tuti ed è ambientata sulle Dolomiti, nel borgo di Travenì, paese immaginario, frutto della fantasia dell'autrice che si è ispirata ai luoghi visitati durante l'infanzia.

L'ambientazione reale della Serie tv è Tarvisio in Friuli-Venezia Giulia, cittadina situata al confine tra la Slovenia e l'Austria. La serie parla delle vicissitudini di Teresa Battaglia, commissario di polizia specializzato in profiling, costretta ad affrontare una terribile malattia: la donna, infatti, sta accusando i primi sintomi della sindrome d'Alzheimer e si sentirà tradita dalla sua "arma" migliore, la propria mente.

Terzo episodio 'Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia'

La seconda puntata di "Fiori sopra l'inferno" è composta dal terzo e quarto episodio. Durante il terzo episodio, Teresa riprenderà i sensi grazie all'ispettore Massimo Marini (Giuseppe Spata): la donna era svenuta dopo un giramento di testa, probabilmente a causa del freddo intenso.

In seguito, il commissario Battaglia si recherà presso la scuola del paese, insieme a Marini, per parlare con Mathias. Intanto, l'uomo misterioso si troverà proprio davanti l'istituto scolastico, per guardare gli scolari di nascosto e all'improvviso sarà protagonista di uno strano episodio. L'uomo dal tabarro, infatti, vedrà un fuoristrada fuggire, dopo aver rischiato di investire una signora con un passeggino.

Sarà così che andrà su tutte le furie, decidendo di seguire il fuggitivo: una volta fermato, inizierà a colpire la sua auto. Teresa e il giovane Marini, intanto, assisteranno a tutta la scena e cercheranno di inseguire, invano, lo "strano montanaro". Successivamente, i bambini torneranno nel bosco e stavolta scopriranno una dimora abbandonata.

Melania scompare improvvisamente

Melania Kravina scomparirà improvvisamente [VIDEO]: così si inizierà ad indagare per scoprire che fine abbia fatto la donna. La scientifica analizzerà la sua auto mentre l'ispettore Massimo Marini e l'ispettore capo Giacomo Parisi inizieranno a perlustrare la zona interessata: finalmente ritroveranno Melania in vita. Nel frattempo, David, il figlio del Sindaco, sarà alla guida del fuoristrada che era davanti alla scuola del paese, insieme ai suoi amici e con loro inizierà una lunga e pericolosa corsa. David sarà ignaro di essere inseguito dall'uomo dal tabarro e, ad un certo punto, quest'ultimo lo fermerà, per arrestare lui e i suoi amici. La situazione, però, precipiterà velocemente e David verrà aggredito brutalmente dall'uomo misterioso, davanti a tutti i suoi amici.

Quarto episodio: David viene aggredito e portato in ospedale

Nel quarto episodio di 'Fiori sopra l'Inferno', David Knauss verrà portato in ospedale dopo esser stato aggredito ferocemente dall'uomo misterioso. Intanto, gli amici del figlio del Sindaco racconteranno tutti i dettagli dell'attacco all'ispettore capo Parisi e a Marini: poi riveleranno che l'aggressore era lo stesso uomo presente davanti alla scuola dei bambini poco prima. Dopo la confessione degli amici di David, Teresa Battaglia deciderà di recarsi direttamente in ospedale per interrogare la vittima: sarà così che il figlio del Sindaco cercherà di fare una descrizione dettagliata del suo aggressore. Successivamente, il commissario Battaglia richiederà un elenco di tutti gli uomini con gli occhi azzurri, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, residenti nelle zone limitrofe.

I bambini trovano uno scheletro

Il padre di Lucia cercherà di varcare il confine, ma non ci riuscirà e verrà subito fermato dalla polizia. Poco dopo, Teresa mostrerà all'uomo la foto di Lucas Ebran e sarà così che Dante Kravina riconoscerà in lui "l'uomo del tabarro". Poco dopo, anche David darà la stessa conferma. Infine, Lucia, Mathias e Diego si confideranno con il padre di Oliver, poi torneranno nella dimora abbandonata dove, all'improvviso, scopriranno una botola contenente uno scheletro.