Nella casa del Grande Fratello Vip 7 l'ingresso di alcuni ex ha creato nuove dinamiche. Per quanto riguarda Nikita Pelizon, pare ci sia in atto un riavvicinamento con Matteo Diamante. Tuttavia, ci sono alcuni vipponi che pensano che non si tratti di un ritorno di fiamma del tutto spontaneo.

In particolare, Oriana Marzoli e Luca Onestini ritengono che i due ex si siano avvicinati per strategia, mentre Nicole Murgia crede che ci sia ancora dell'affetto.

I dubbi delle Zabette

Poco prima dell'ora di pranzo, Luca Onestini, Oriana Marzoli, Ivana Mrazova, Alberto De Pisis e Nicole Murgia si sono ritrovati nel cortiletto.

L'argomento di discussione tra i concorrenti è stato il riavvicinamento tra Nikita e il suo ex Matteo Diamante. A detta di Marzoli, il cambiamento della modella triestina sarebbe poco credibile: "Da quando non si sono visti nella clip, hanno cambiato atteggiamento". A supportare questa tesi ci ha pensato Onestini: "Prima fai quella scenata e adesso stai così? Allora devi scegliere che parte interpretare". Luca ha fatto riferimento alla puntata precedente del Grande Fratello Vip, durante la quale è stato mostrato un video in cui Nikita piangeva perché non riusciva a dimenticare Onestini.

Marzoli ha rincarato la dose, sostenendo che la modella ha parlato per tre mesi di Onestini, ma poi dopo l'ingresso dell'ex fidanzato ha cominciato a parlare solo di lui.

A questo punto, Luca ha lanciato un'altra frecciatina a Pelizon: "Se ne sono dette di tutti i colori, ora invece...".

A differenza di quello che pensano i suoi amici, Nicole ha spezzato una lancia in favore dei due ex, spiegando che nessuno può sapere realmente cos'abbiano provato entrambi nel rivedersi.

La storia di Matteo e Nikita

Matteo Diamante e Nikita Pelizon sono stati insieme per sette anni. Nonostante gli alti e bassi, tra i due è rimasto un grande affetto.

Lo stesso Matteo ha precisato di non sapere cosa succederà con la modella al termine dell'esperienza nella casa del GF Vip. Inoltre ha aggiunto che, di certo, nutre ancora dell'affetto per lei.

Dal canto suo, Nikita ha confermato che Diamante è stato una delle persone più importanti della sua vita: la coppia stava anche per andare a convivere. Non è escluso che la "convivenza forzata" abbia portato Nikita e Matteo a provare delle emozioni che pensavano di aver ormai accantonato.

La situazione degli altri ex

Per quanto riguarda gli altri ex, Luca Onestini ha avuto un'accesa discussione con Ivana Mrazova: dopo un chiarimento, sembra che tra i due sia tornato il sereno.

Daniele Dal Moro, invece, non ne vuole più sapere della sua ex Martina Nasoni: entrambi hanno litigato perché lei lo ha accusato di averla illusa solo per far ingelosire Oriana Marzoli. Inoltre Martina non ha gradito il riavvicinamento tra l'imprenditore veneto e la concorrente venezuelana.