Lo scorso lunedì 6 febbraio, la casa del Grande Fratello Vip 7 è stata letteralmente invasa da ex fidanzati di alcuni dei concorrenti in gara. Matteo Diamante, Martina Nasoni e Ivana Mrazova rispettivamente ex di Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Luca Onestini quelli entrati sin qui ma non è detto siano gli ultimi. Scopo degli autori, piuttosto chiaro, miscelare tra loro 'vecchi' (e chiusi) rapporti con altri nuovi e appena nati o in procinto di nascere nella casa.

Ecco che nelle ultime ore l'effetto domino ha colpito Luca Onestini e Ivana Mrazova: i due ieri notte sono stati protagonisti di un'accesa discussione per via di un bacio dato durante un gioco da Ivana ad Andrea Maestrelli.

Che cos'è successo?

Nel corso della festa del sabato sera, in vista di San Valentino gli autori hanno proposto alcuni particolari giochi ai "vipponi". Nel corso di uno di questi, Ivana Mrazova ha dovuto baciare Andrea Maestrelli. Il tutto si è svolto in maniera goliardica, ma Luca Onestini non ha affatto gradito. Al termine della festa, il ragazzo ha così espresso il proprio disappunto alla ex: "Se mi avessero chiesto se tu davanti a me avresti baciato un altro uomo, avrei detto di no". Dal canto suo, la modella ha precisato come si trattasse solo di un semplice gioco non mancando comunque di togliersi qualche sassolino dalle scarpe: "Avevi un'immagine che io diventassi suora per tutta la vita".

Durante la discussione i due ex hanno iniziato a rivangare cose del passato con Ivana stessa ad essersi ad un certo punto lasciata andare ad una frase sibillina: "Non vuoi che tiro fuori cose". Le parole della modella hanno infastidito Luca che ha così interrotto il confronto.

Raga lo stesso modo di fare che aveva con Nikita, parla in modo concitato, arrogante e sopratutto non ti fa rispondere, rigira le cose per dire che ha ragione lui RIDICOLO! #nikiters #iostoconnikita #fuorionestini pic.twitter.com/UlQOLcfUES — chiara zucca (@KiaZucca) February 12, 2023

Il commento di alcuni concorrenti

Dopo aver assistito al litigio tra i due ex, alcuni "vipponi" hanno espresso il loro punto di vista.

Oriana Marzoli ha così cercato di spiegare a Luca che Ivana non gli ha mancato di rispetto in quanto si è trattato di un gioco. La versione della concorrente venezuelana non ha convinto però Onestini, al punto da avere un battibecco anche con lei. Secondo la Marzoli, Luca ogni tanto ha degli atteggiamenti sbagliati nei confronti delle sue amiche e quando si innervosisce ha il brutto vizio di rispondere male a tutti: "Non ci devi trattare male così".

Al termine del confronto, i due concorrenti hanno trovato un punto d'incontro. Ivana Mrazova invece, si è sfogata con Nicole Murgia: "Luca vuole fare il santarello, il suo problema è che non ammette delle cose e se uno glielo dice si innervosisce

La reazione di alcuni utenti del web

La lite tra Luca e Ivana non è passata inosservata neanche ai telespettatori del reality show.

Su Twitter alcuni utenti hanno criticato il modo di fare di Onestini: "Raga lo stesso modo di fare che aveva con Nikita, parla in modo concitato, arrogante e soprattutto non ti fa rispondere, rigira le cose per dire che ha ragione lui". Un altro telespettatore ha commentato: "Un gradasso con le donne".