Arrivano su Rai 2 i primi episodi di Mare Fuori 3, molti attesi dai telespettatori. La Serie TV racconta le storie difficili di alcuni ragazzi rinchiusi nel carcere minorile di Napoli, alle prese con nuovi problemi e amori difficili. Previsto l'arrivo di nuovi personaggi, che complicheranno ancora di più le trame. Ci saranno i fratelli Di Meo, colpevoli di aver danneggiato il reparto di un ospedale, e poi anche la misteriosa trapper Giulia.

Le anticipazioni dei primi due episodi di Mare Fuori 3, in onda mercoledì su Rai 2, svelano che ci sarà l'arresto di Rosa Ricci, che del tutto inaspettatamente si farà arrestare per mettere in atto la sua vendetta e il suo primo obiettivo sarà Carmine, oltre a Donna Wanda.

Pirucchio, invece, riceverà una richiesta spiazzante da Edoardo, che lo metterà in seria difficoltà.

Mare Fuori 3, anticipazioni prima puntata: Edoardo mandato a Poggioreale

Le anticipazioni di Mare fuori 3 del 15 febbraio svelano che la storia d'amore tra Kubra e Pino continuerà tra alti e bassi, mentre Filippo e Naditza andranno in giro beati godendosi una vita fatta di sfarzo, spa e hotel di lusso. Storia presumibilmente finita, invece, tra Paola Vinci e Massimo, visto il ritorno della moglie nella vita di quest'ultimo.

Nel primo episodio della prima puntata della serie, inoltre, Cardiotrap sarà ansioso di sapere quali conseguenze ci saranno dopo quanto successo con Fabio. Guai in arrivo per Edoardo che, dopo aver messo le mani addosso all'amico di Teresa, potrebbe finire dietro le sbarre del carcere di Poggioreale.

Tutto sta per cambiare e nuovi problemi contribuiranno a rendere ancora più pesante la vita dei protagonisti, che in questa nuova stagione saranno alle prese anche con i dolori e le difficili scelte che impone l'amore.

Anticipazioni Mare fuori 3 del 15 febbraio: Edoardo spiazza Pirucchio

Tutti gli equilibri già precari dei protagonisti stanno per cambiare e nel secondo episodio della prima puntata di Mare Fuori 3, in onda su Rai 2 il 15 febbraio, le trame si faranno incandescenti.

Come rivelano le anticipazioni, Carmine sarà in pericolo a causa della vendetta di Rosa. La ragazza sarà pronta a tutto per portare a termine la sua vendetta.

Sarà così che Carmine dovrà tenere gli occhi bene aperti, in particolare dopo che Mimmo riceverà un incarico da Donna Wanda. Intanto Beppe farà il possibile per far cambiare idea alla mamma di Kubra, che non ha intenzione di restare a Napoli. Il perdono della ragazza sembra però davvero impossibile. Occhio a Edoardo, che spiazzerà Pirucchio con una richiesta inaspettata e che potrebbe mandare a monte la sua uscita in prova.