Colpo di scena all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 dove, in queste ore, Attilio Romita si è lasciato andare a una rivelazione sul conto della coinquilina Antonella Fiordelisi.

Il motivo? A quanto pare, Antonella avrebbe confessato all'ex giornalista del TG1 di avere intenzione di chiudere la sua love story con Edoardo Donnamaria, subito dopo la fine del programma.

Antonella e Edoardo: è solo finzione al GF Vip?

Nel dettaglio, tra le coppie che sono nate quest'anno all'interno della casa del GF Vip vi è in particolare quella composta da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

I due sono costantemente al centro dell'attenzione delle varie puntate serali per i continui "tira e molla" che stanno contrassegnando la loro storia d'amore. Una relazione che tuttavia, ha scatenato anche delle accese polemiche in rete e sui social, dove in tanti sostengono che i due stiano essenzialmente "prendendo in giro" i telespettatori.

Attilio Romita 'smaschera' Antonella al GF Vip: la confessione su Edoardo Donnamaria

A rincarare la dose e ad aumentare i dubbi su questa love story, ci ha pensato nelle scorse ore il concorrente Attilio Romita, che non si è fatto problemi a "smascherare" la giovane influncer, riportando quella che sarebbe stata una confessione fatta un po' di giorni fa.

"Antonella e Edoardo stanno insieme, ma c'è dell'altro. A me lei ha detto: appena usciamo da qui lo mando a fare in c..o", ha svelato l'ex volto del Tg1. "Loro stanno insieme perché sanno che, se non stanno insieme, escono", ha aggiunto ancora Attilio Romita confermando di avere anche lui dei dubbi su questa love story.

I fan chiedono chiarezza sulla storia tra Antonella e Edoardo al Grande Fratello Vip 7

Insomma, il sospetto è che realmente Antonella e Edoardo stiano portando avanti questa storia d'amore solo per far breccia nel cuore del pubblico e far appassionare gli spettatori del GF Vip.

Ovviamente, dopo la confessione di Attilio che sta ora circolando sul web, diversi tra i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini, chiedono sui social network che venga fatta maggiore chiarezza su tutta questa vicenda.

Antonella verrà informata, nel corso della prossima puntata serale di lunedì 13 febbraio, su quanto ha svelato Attilio? Quale sarà in tal caso la reazione di Edoardo? Molti dei telespettatori sperano che ci possa essere un confronto diretto fra i due.