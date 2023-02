Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 ma anche in streaming su RaiPlay. Le trame dello sceneggiato Rai, in merito agli episodi dal 20 al 24 febbraio, anticipano che Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) e il banchiere Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) si coalizzeranno per cercare di incastrare Mattia Costa, così da far sfumare l'insediamento al Circolo come socio di Marcello Barbieri (Pietro Masotti). A seguito di un furto al Circolo, il fioraio confesserà di esserne l'artefice ma il cameriere intuirà che, dietro tale rivelazione dell'amico, si cela lo zampino del commendatore.

Nel corso di una recente intervista, l'attore Fabio Fulco ha fatto presente come tra Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) e il personaggio che interpreta, ovvero Ferdinando, ci sarà una dura crisi di coppia.

L'evoluzione di Ferdinando Torrebruna

Entrato a far parte del cast la scorsa stagione, l'attore Fabio Fulco si è ritagliato pian piano un ruolo sempre più di spicco nell'amata soap opera di stampo nostrano. Inizialmente, era soltanto un facoltoso uomo che Flavia (Magdalena Grochowska) aveva individuato come perfetto partner per la figlia Ludovica ma, al contempo, la signora Brancia non si era fatta scrupoli a spillargli dei soldi inventandosi una costosa operazione oltreoceano.

Col trascorrere degli episodi, però, l'ex armatore si era guadagnato la fiducia di alcuni esponenti del Circolo ma anche di Ludovica e, dopo un viaggio in Grecia con la stessa, i due si sono fidanzati ufficialmente.

Fabio Fulco: 'Ferdinando ha paura di perdere il suo grande amore'

Durante una recente intervista, Fabio Fulco ha voluto sottolineare la differenza d'atteggiamento del personaggio che interpreta tra la passata stagione de Il Paradiso delle Signore e quella attuale.

L'attore partenopeo, a riguardo, ha fatto presente come Ferdinando, a differenza dello scorso capitolo della soap, nella stagione in essere è più agguerrito e tendente a giocare sporco.

Torrebruna, stando alle parole di Fulco, ha paura di perdere il suo grande amore, ovvero Ludovica, ed è pronto a tutto pur di preservare la loro relazione sentimentale, specialmente dalle grinfie di Marcello che sembra essere sempre in agguato.

Fabio Fulco, inoltre, si è sbilanciato circa una piccola anticipazione riguardante il rapporto di coppia tra Ferdinando e Ludovica, asserendo che i due attraverseranno una dura crisi.

Se tale crisi porterà a una rottura o a un riavvicinamento tra Ludovica e Marcello rimane un mistero che è possibile scoprire soltanto guardando i prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7.