Continua su Canale 5 la programmazione di Beautiful, in onda dal lunedì al sabato a partire dalle ore 13:40 circa. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 13 al 18 febbraio riportano che Finnegan, durante i festeggiamenti per il giorno del Ringraziamento, rivelerà che Jack è il suo padre naturale.

Ridge proverà a far cambiere idea a Hope su Deacon e cercherà di cacciarlo a calci dal suo chalet. Forrester si infurierà quando si accorgerà che Brooke è propensa a dare un'altra possibilità al suo ex.

Sheila e Deacon passano la festa del Ringraziamento lontano da Finnegan e Hope

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 13 al 18 febbraio, tutta la famiglia sarà riunita nel giorno del Ringraziamento a casa di Ridge e Brooke. Questa sarà l'occasione giusta per stare insieme.

Finnegan sfrutterà il momento per rivelare che Jack è il suo padre naturale, lasciando senza parole Hope e Liam. Intanto Sheila e Deacon saranno lontani dai rispettavi figli e trascorreranno la giornata in hotel. Sharpe non mancherà però di manifestare la sua delusione.

Ridge non approva il comportamento di Hope e Brooke

Secondo le anticipazioni televisive di Beautiful fino al 18 febbraio, Sheila e Deacon cominceranno ad immaginare come potrebbero essere accolti dai Forrester.

Sharpe spererà che sia Hope che Brooke possano riammetterlo nelle loro vite. Carter si augurerà che Steffy possa dimenticare il passato, riaprendole le porte di casa.

La realtà perà sarà differente perché tra i Forrester aumenterà l'avversione nei loro confronti. Intanto Ridge sarà irritato dal modo in cui Hope e Brooke stanno affrontando la situazione.

Brooke, in particolare, ricorderà al marito che Hope ormai è una donna adulta, quindi può fare le scelte che ritiene più opportune per il suo bene.

Steffy e Liam saranno sempre più determinati nel tenere lontani Sharpe e Carter dalle loro famiglie. Hope si allontanerà da Villa Forrester e farà una telefonata a Deacon, chiedendogli di raggiungerla.

La giovane Logan, convinta che il padre sia cambiato, non vorrà ascoltare nessun consiglio. Ridge invece capirà di non poter contare su Brooke e si recherà allo chalet per convincere Hope a tornare sui suoi passi.

Katie fa una videochiamata di famiglia con Bill e Will

Gli spoiler di Beautiful dal 13 al 18 febbraio evidenziano che, nella casa in montagna, Ridge troverà solo Deacon, giacché Hope è dovuta rientrare alla Forrester Creations. I due si scontreranno duramente, e Forrester sarà sul punto di mandare via a calci Sharpe quando arriverà Brooke che fermerà Ridge. Logan, infatti, si dirà convinta che ormai Deacon è un'altra persona.

Ridge sarà contrariato e comincerà a pensare che la moglie possa provare ancora dei sentimenti verso il suo ex.

Nel frattempo, Katie annullerà un pranzo con Carter per partecipare ad una videochiamata di famiglia con Bill e Will. Infine Liam avrà paura che Deacon possa in qualche modo condizionare il suo rapporto con Hope, mentre Ridge dirà a Brooke di parlare con Sharpe per dirgli che non lo ama più e che non tornerà con lui.