Caos e tensioni dopo l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip del 13 febbraio 2023. Al centro dell'attenzione è finito Daniele Dal Moro che, nel corso della diretta, si è ritrovato al centro delle polemiche per il suo modo di fare con l'ex fidanzata Martina Nasoni.

Duro il commento di Alfonso Signorini che, in trasmissione, non si è fatto problemi a bacchettare e riprendere l'ex tronista.

E, al termine della diretta serale di questa settimana, Daniele è letteralmente esploso lasciandosi andare ad un un durissimo sfogo in confessionale.

Scoppia il caos dopo la puntata del GF Vip: Daniele perde le staffe

Nel dettaglio, Daniele è stato accusato di essere stato "troppo duro" e di aver usato dei termini poco carini nei confronti della sua ex Martina, rientrata nella casa del GF Vip per cercare di avere un confronto con lui, dopo che l'ex tronista ne aveva più volte parlato con i suoi compagni di gioco.

Peccato, però, che in questi giorni i due concorrenti non siano riusciti a trovare un punto di incontro e dopo l'ennesima discussione avuta in diretta tv, ecco che l'ex tronista di Uomini e donne è letteralmente esploso.

Al termine della puntata serale di questo lunedì, Daniele ha avuto modo di sfogarsi in confessionale ed è esplodo in un durissimo confronto con gli autori.

Daniele minaccia di uscire e perde le staffe in confessionale dopo la diretta del GF Vip

Il vippone è arrivato a minacciare di voler lasciare il gioco, con tanto di urla che sono state ascoltate anche dagli altri concorrenti che in quel momento si trovavano nelle zone adiacenti il confessionale.

"Io di beccarmi la me... addosso non ne ho voglia e poi vedere le persone che dicono che parlo male e che le tratto a pesci in faccia.

Ma va...", ha sbottato Daniele senza troppi mezzi termini scatenando il caso dopo la diretta serale del GF Vip.

"Basta. Qui ci sono i falsi pronti a vendere l'anima, perché di quelli come me non importa nulla a nessuno", ha proseguito ancora Daniele Dal Moro, aggiungendo che sperava di poter fare un percorso decente all'interno della casa di Cinecittà.

La crisi di Daniele Dal Moro al GF Vip: rischio uscita dal reality?

Insomma, sembrerebbe che questa volta Daniele non abbia intenzione di lasciar correre e tornare a vivere la sua esperienza al GF Vip come se non fosse successo nulla.

Quale sarà a questo punto la decisione finale dell'ex tronista, in passato già concorrente di una edizione "nip" del reality show?

Deciderà di andare avanti e continuare la sua esperienza oppure, alla fine, lascerà definitivamente il gioco ad un passo dalla finalissima? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del 16 febbraio.