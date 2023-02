Lunedì 13 febbraio 2023, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, Daniele Dal Moro è stato più volte ripreso per essere stato troppo duro con la sua ex Martina Nasoni. Dopo queste critiche, Daniele ha immediatamente cambiato atteggiamento, chiudendosi in se stesso. Più volte Alfonso ha chiesto al ragazzo come stava e lui, mentendo, ha risposto di stare bene. Dopo la puntata però, Dal Moro si è chiuso in confessionale ed è esplodo in un duro sfogo contro gli autori.

Lo sfogo di Daniele

Chiuso nel confessionale, Daniele ha urlato contro gli autori del programma dicendo: “Sono stanco di tutto questo, di prendermi tutto quanto addosso senza aver fatto nulla.

Io volevo stare a casa mia, perchè io non sono venuto qui per prendermi gli insulti e le critiche di persone che mi danno dell’aggressivo che tratta male e prende a pesci in faccia. Io me ne voglio andare, perchè dopo in ambulanza sennò ci torno a casa”. Daniele ha poi aggiunto che questa non è la televisione che sperava di fare e che lui non ha nessuna intenzione di vendere la sua anima al programma. Dal Moro, sempre urlando, ha anche detto di essere venuto per fare un percorso decente e che dopo 140 giorni forse è arrivato il momento che lui vada via con le sue gambe, piuttosto che in ambulanza. Infine il veneto ha concluso dicendo: “Io non volevo mettere più piede in questo mondo dello spettacolo, perchè qui le persone sincere e pulite muiono e basta.

Qui ci sono solo falsi pronti a vendere l’anima”. Lo sfogo urlato del ragazzo, ha raggiunto persino il cortile della casa del GFVip, suscitando l’attenzione di Oriana, la quale si è poi recata fuori dal confessionale per attendere Daniele.

Eliminato e nuovi nominati del GFVip

Nella puntata di lunedì 13 febbraio a perdere al televoto contro: Nikita, Edoardo Donnamaria, Oriana, Davide,Antonino, Nicole e Daniele, è stato il giornalista mezzobusto, Attilio Romita, il quale ha immediatamente abbandonato la casa del GFVip.

I nuovi nominati della puntata sono stati invece: Nikita, Antonella, Oriana e Antonino ed il risultato sarà annunciato in diretta nella prossima puntata di giovedì 16 febbraio 2023. Durante la puntata del GFVip andata in onda il 13 febbraio non sono mancati i vari colpi di scena, come l'atteso confronto tra Oriana, Martina e Daniele, e un nuovo litigio tra Attilio, Edoardo Donnamaria ed Antonella.

Spazio poi anche ad una lettera di Brad a Giale De Donà, il quale ha ribadito a sua moglie di evitare alcuni comportamenti che potrebbero compromettere il loro matrimonio. Altra sorpresa poi per Andrea Maestrelli, il quale ha incontrato sua mamma, mentre invece Sarah Altobello ha ricevuto la sorpresa del suo manager Tony.