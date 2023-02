Nel post-puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 13 febbraio, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad un duro sfogo in confessionale. Nella diretta, il concorrente veneto è stato messo in discussione per i modi e i termini utilizzati durante una discussione avuta con la sua ex Martina Nasoni: l'imprenditore è apparso piuttosto furioso con gli autori, tanto che le urla si sono sentite anche all'esterno.

Che cos'è successo in puntata?

Lo scorso lunedì, nella casa di Cinecittà sono entrati tre ex: Matteo Diamante, Ivana Mrazova e Martina Nasoni.

Quest'ultima non ha gradito il riavvicinamento di Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli, tanto da accusarlo di avere strumentalizzato la situazione. Le affermazioni di Martina hanno fatto arrabbiare Daniele, al punto che sono volate parole grosse. Durante la diretta del reality show, era inevitabile che l'argomento non fosse trattato. Martina ha ribadito il suo punto di vista, Daniele si è scusato per i termini utilizzati ma ha anche ribadito di non aver mai preso in giro nessuno, mentre Oriana invece ha preso le difese di Dal Moro.

Orietta Berti dallo studio ha invitato il concorrente a moderare i termini e i toni nei confronti delle donne. Sonia Bruganelli invece ha consigliato all'imprenditore di non farsi strumentalizzare né da Martina né da Oriana.

L'ira di Daniele Dal Moro

Al termine della diretta, però, l'imprenditore veneto si è lasciato andare ad un duro sfogo in confessionale nei confronti degli autori e del programma stesso: "Preferivo starmene a casa mia". Il giovane non ha gradito di essere stato definito uno che tratta le persone a "pesci in faccia". Successivamente ha proseguito, spiegando che lui non è adatto al mondo dello spettacolo poiché non è il tipo di persona che si vende l'anima.

Dopo 140 giorni all'interno della casa di Cinecittà, l'imprenditore ha detto di essere pronta ad abbandonare il programma: "Me ne vado via che sto bene e non male, perché poi in ambulanza ci vado io e non voi". Come un fiume in piena Dal Moro ha ribadito il suo punto di vista agli autori: "Lo sai perché in questo mondo non ci volevo più mettere piede?

Perché qua le persone sincere e pulite muoiono e basta".

Infine l'imprenditore si è detto convinto che all'interno del programma vengano esaltate le persone false che sono disposto a tutto per emergere, mentre di quelli come lui non importa a nessuno.

Questo video lo dedico a @SBruganellidato che ha consigliato a Daniele di non farsi strumentalizzare da entrambe.

-Oriana è lì al freddo che aspetta che lui esca dal confessionale

-martina è dentro a bere e ridere

A VOI LE CONCLUSIONI #oriele #gfvip pic.twitter.com/TgabmK3VZc — caffelatte (@trashstellare) February 14, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, sono arrivati molti commenti di sostegno per Daniele Dal Moro.

Un utente ha affermato: "State portando un ragazzo a stare così male, solo perché non vi va a genio".

Un altro utente ha fatto notare che Oriana per tutto il tempo ha atteso Daniele fuori dal confessionale per confortarlo. Un altro telespettatore del Reality Show invece ha fatto notare che tutti gli amici di Dal Moro si sono radunati ad attenderlo post-confessionale.