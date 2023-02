Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste indiscusse della puntata del GF Vip del 27 febbraio: la ragazza è stata messa al corrente di quello che è successo tra Edoardo e Nicole nel van e, turbata dalla notizia, è scoppiata a piangere. Orietta Berti non ha creduto alle lacrime della giovane e l'ha descritta per una persona finta e arrogante; dello stesso parere si è detta Anna Pettinelli, che su Twitter ha stroncato la vippona parlando di copioni recitati male da pessimi attori.

Aggiornamenti post diretta del GF Vip

Se gran parte del pubblico televisivo si è schierato con Fiordelisi nell'"affaire" che vedeva coinvolti anche Donnamaria e Nicole Murgia, ci sono anche tante persone che non le credono.

Tavassi ha criticato Antonella dicendo che non vedeva l'ora di passare per vittima e che la sofferenza che mostra davanti alle telecamere non sarebbe reale.

Della stessa opinione si sono dette due donne famose che per motivi diversi hanno commentato la puntata del GF Vip di lunedì 27 febbraio.

Interpellata da Signorini su quello che era appena successo tra i "Donnalisi", Orietta Berti ha dichiarato: "Questa roba della gelosia è oro colato per te, così fai la tua sceneggiata. Grazie a questo potrai vincere su Oriana e Nikita".

La collega di Sonia Bruganelli, però, non si è fermata qui e ha continuato ad attaccare la giovane concorrente: "Sei un'arrogante vera, non soffri davvero. Lasciamo perdere quelle lacrime".

Bordate dall'esterno della casa del GF Vip

Mentre su Canale 5 veniva trasmessa l'ultima parte della puntata, Anna Pettinelli ha usato Twitter per condividere il suo parere sui protagonisti più discussi del GF Vip 7.

"Piangere senza lacrime, lo fanno nelle fiction di basso livello e al Grande Fratello Vip. Pessimi attori, copione scadente", è questo il messaggio col quale l'ex insegnante di Amici ha criticato il reality-show e quei concorrenti che l'altra sera si sono lasciati andare al pianto.

Il riferimento ad Antonella Fiordelisi, dunque, era sottinteso e forse anche un po' implicito, visto che lei è stata l'unica a commuoversi durante la diretta di lunedì. La speaker radiofonica non ha creduto alla disperazione della vippona, esattamente come Orietta Berti e quella fetta di pubblico che non la apprezza particolarmente.

Tensioni tra i protagonisti del GF Vip

Le lacrime che l'influencer di Salerno ha versato l'altra sera, però, pare abbiano fatto breccia nel cuore di Donnamaria. Alla fine della puntata, infatti, il romano si è detto dispiaciuto per come sono andate le cose e si è preso tutte le colpe.

Parlando con l'amico Tavassi, poi, Edoardo ha ammesso di voler uscire con Antonella e di non accettare il fatto che il loro amore possa finire a causa di un malinteso o di tensioni che sono sorte nella relazione nelle ultime settimane.

La ragazza, però, appare decisa nel voler troncare il rapporto con il romano, anche perché quello che è accaduto nel van con Nicole Murgia lo considera una forte mancanza di rispetto.

I "Donnalisi" sono in nomination con Sarah, Nikita e Tavassi: il meno votato tra loro cinque, lunedì prossimo sarà eliminato dal gioco e c'è chi ipotizza che i fan dell'ex coppia potrebbero coalizzarsi per "fare fuori" Donnamaria, mostrandosi solidali con la 24enne che da ieri sera non fa che piangere e disperarsi.

La settima edizione del Grande Fratello Vip, inoltre, è vicina alla sua conclusione: Alfonso Signorini ha confermato che la finalissima andrà in onda il 3 aprile, quindi a breve inizierà il televoto con il quale i telespettatori potranno scegliere i concorrenti da portare all'ultima puntata.