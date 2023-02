L'avvicinamento di Edoardo a Nicole Murgia è stato uno degli argomenti portanti della puntata del Grande Fratello Vip del 27 febbraio.

Antonella ha scoperto cosa è successo tra i due nel van (lui ha ammesso di aver toccato una protesi della coinquilina per curiosità) e ha visto le coccole che si sono fatti. Poi l'influencer è scoppiata a piangere, ma il pubblico si è diviso: da un lato c'è chi ha creduto alle lacrime della giovane, dall'altro chi ha sostenuto che avrebbe colto la palla al balzo per passare da vittima (tra questi, anche Tavassi).

Aggiornamenti post diretta del Grande Fratello Vip

Le coccole e gli sguardi che si sono scambiati Donnamaria e Murgia nell'ultima settimana potrebbero essere la goccia che fa traboccare il vaso già colmo dei "Donnalisi". La crisi tra Antonella ed Edoardo, infatti, sembra essere insanabile: la ragazza ha confermato di voler mettere fine alla relazione dopo aver scoperto che è successo nei giorni scorsi tra Donnamaria e Nicole.

La campana non ha trattenuto le lacrime quando ha visto il riassunto video delle tenerezze che ci sono state tra i due a sua insaputa: questo almeno è quello che ha sostenuto lei quando è stata interpellata da Signorini, ovvero che non sapeva nulla della complicità tra il suo compagno e l'attrice.

Quest'ultima, però, è intervenuta per smentire Fiordelisi: "L'ho abbracciato sempre, anche davanti a te. Quella scena sul divano l'avevi già vista perché eri davanti a noi, è inutile che ora fai finta di cadere dal pero".

Il parere degli inquilini del Grande Fratello Vip

L'avvicinamento a Donnamaria è costato a Nicole l'eliminazione: l'attrice ha perso il televoto del 27 febbraio e ha dovuto abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.

Se Edoardo si è detto dispiaciuto per quello che è successo in puntata, altri concorrenti si sono esposti per mettere in discussione la reazione di Antonella alla notizia che il fidanzato ha "palpato" il seno di un'altra.

Come ha detto anche in diretta a Signorini, Tavassi non crede alle lacrime di Fiordelisi ed è certo che la situazione che è venuta a creare possa essere un ottimo assist per lei per tornare nel cuore del pubblico.

"Sta prendendo la palla al balzo per fare la vittima, capisci? In lei non c'è nessuna sofferenza reale", ha detto il romano in una chiacchierata notturna con Oriana che, a sorpresa, ha difeso Antonella dicendosi solidale con lei.

Il pentimento di Donnamaria al Grande Fratello Vip

A non credere al pianto di Antonella, sono stati anche altri personaggi conosciuti: Orietta Berti, per esempio, ha criticato aspramente la concorrente del Grande Fratello Vip, accusandola di recitare male un copione che si era preparata ancora prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

"Sei un'arrogante, fai le sceneggiate. Le tue lacrime sono finte", ha tuonato l'opinionista del reality-show nel momento in cui Fiordelisi era in confessionale per fare la sua nomination della serata.

Tra gli scettici, c'è anche Anna Pettinelli: l'ex professoressa di Amici, infatti, ha usato i social network per contestare l'influencer e l'atteggiamento che ha avuto. "Piangere senza lacrime, lo fanno nelle fiction di basso livello e al GF Vip. Pessimi attori e copione scadente", ha twittato la speaker radiofonica alcune ore fa.

Donnamaria, però, dopo la puntata si è detto pentito per quello che ha fatto e per la sofferenza che sta arrecando alla donna che ama. Qualora Antonella dovesse passare sopra quello che successo, molti fan pensano che Edoardo sarebbe pronto a tornare in coppia.