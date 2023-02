Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nato da un'idea di Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne gli episodi che saranno trasmessi mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, evidenziano che Veronica scoprirà che Gloria è a conoscenza dello stato interessante di Gemma. Armando, invece, si renderà conto che tra Alfredo e Irene c'è del tenero, nel frattempo il dialogo telefonico tra Ezio e la nonna di Carlos farà optare l'uomo per evitare di partire alla volta di Buenos Aires.

Le commesse dell'atelier, invece, inizieranno a convincersi che Elvira si stia invaghendo di Salvatore, mentre l'articolo di Diletta scuoterà gli animi di alcune manifestanti. Veronica, infine, dirà senza mezzi termini a Gloria che non tollererà nessuna ingerenza nella sua famiglia. Ludovica sorprenderà la contessa Adelaide e Marcello assieme a Villa Guarnieri.

La signora Garcia vorrà parlare con Ezio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alle puntate di mercoledì 8 e giovedì 9 marzo, raccontano che a casa Colombo squillerà il telefono e all'altro capo della cornetta di sarà la nonna di Carlos, la quale vorrà parlare con Ezio.

Alla luce di tale chiamata della signora Garcia, Gemma temerà riguardo a ciò che potrebbe succedere.

Veronica, intanto, scoprirà che la gravidanza di sua figlia non è un mistero per Gloria e ciò non farà affatto piacere alla signora Zanatta.

Malgrado la riservatezza intimata da Irene ad Alfredo sulla loro nuova storia d'amore, i sentimenti reciproci tra i due verranno ugualmente notati dal capo magazziniere Armando.

L'articolo di Diletta, il quale susciterà ancore parecchie polemiche, sarà anche motivo di scontro tra Vittorio e Matilde.

Ezio, umiliato a seguito del dialogo sostenuto con la signora Garcia, farà presente a Gemma di non voler più andare in Sud America.

Ludovica sorprenderà Marcello e Adelaide a Villa Guarnieri

Le Veneri cominceranno a intuire che Elvira prova qualcosa per Salvatore, mentre alcune manifestanti inveiranno contro il pezzo scritto da D'Ambrosio, con Don Saverio e Conti che cercheranno invano di ristabilire l'ordine e l'armonia.

A Frigerio, nel mentre, verrà in mente un modo per aiutare Vittorio e il parroco di quartiere con le manifestanti.

Mario riceverà dal suo amato Roberto la proposta di aprire un locale insieme, nel frattempo Veronica dirà chiaramente a Gloria di non ammettere ingerenze nella sua famiglia.

Ludovica, infine, si metterà alla ricerca della contessa per sbrigare delle faccende inerenti al Circolo ma, sulle prime, non riuscirà a trovare la nobildonna. Ludovica Brancia, quindi, si recherà a Villa Guarnieri sorprendendo Adelaide in compagnia di Marcello.