La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 27 febbraio, è stata la più difficile per la coppia che i fan hanno ribattezzato "Donnalisi". Antonella ha visto le carezze tra Donnamaria e Murgia scambiate a sua insaputa e, in preda a una crisi di pianto, ha detto di considerarsi single. A fine diretta, però, Edoardo ha spiazzato tutto il pubblico parlando di futuro: il romano è ancora convinto di voler uscire dalla casa con Fiordelisi nonostante gli ultimi accadimenti.

Crisi nera per la coppia del Grande Fratello Vip

Quello che ha scoperto l'altra sera in diretta tv, è bastato ad Antonella per mettere fine alla turbolenta relazione con Edoardo.

Il "palpeggiamento" nel van e i tanti abbracci che il romano si è scambiato con Nicole, hanno spinto la 24enne a prendere una drastica decisione sulla storia d'amore che da mesi monopolizza intere puntate del Grande Fratello Vip.

Quando Alfonso Signorini ha dato appuntamento a giovedì prossimo, però, nella casa è successo l'inaspettato: Donnamaria è apparso pentito e triste e, chiacchierando con i compagni, ha detto di considerare ancora Fiordelisi la sua dolce metà.

"La colpa è mia. Mi dispiace per voi e per lei che ha dovuto vedere quelle cose, anche se non c'era malizia", ha fatto sapere il volto di Forum la notte scorsa.

La critica di Tavassi alla compagna di Grande Fratello Vip

Donnamaria ha fatto "mea culpa" e si è detto pronto a partire alla riconquista della ragazza della quale si è innamorato mesi fa davanti alle telecamere.

"A prescindere da quello che succede, io voglio uscire da qui con lei. Non può finire tutto per una puntata di m... come questa", ha aggiunto il romano parlando con alcuni coinquilini.

Stando a queste dichiarazioni, dunque, nei prossimi giorni il pubblico del Grande Fratello Vip potrebbe assistere all'ennesimo riavvicinamento tra i "Donnalisi", una delle coppie più litigiose delle tante che si sono formate tra le mura di Cinecittà in questi anni.

Tavassi ha ascoltato lo sfogo dell'amico ma poco dopo ha criticato Antonella dicendo che farebbe solo la vittima e che la sua sofferenza non sarebbe reale.

Questo parere l'hanno condiviso anche Micol Incorvaia e molti spettatori del reality-show, tra i quali figura Anna Pettinelli: l'ex prof di Amici ha commentato con durezza le lacrime della vippona, parlando anche di copioni recitati male.

Televoto per cinque protagonisti del Grande Fratello Vip

La dinamica su un possibile nuovo "triangolo amoroso", però, purtroppo per gli autori è stata stroncata sul nascere: Nicole Murgia è stata eliminata dal Grande Fratello Vip il 27 febbraio, ultima nel televoto a sette che vedeva a rischio anche Edoardo e Antonella.

I "Donnalisi", però, figurano tra i nuovi nominati del reality-show: lunedì prossimo, infatti, un altro concorrente dovrà lasciare il gioco e sarà uno tra Donnamaria, Fiordelisi, Nikita, Sarah e Tavassi.

Nel corso della diretta, inoltre, Alfonso Signorini ha svelato due importanti novità: i vipponi non potranno più votare per gli immuni della settimana (sarà un tutti contro tutti fino all'ultima puntata), e manca poco più di un mese alla finale.

La settima edizione del programma di Canale 5, infatti, si concluderà il 3 aprile, giorno in cui sarà eletto il vincitore tra gli inquilini che riusciranno a portare a termine il lungo percorso tra le mura di Cinecittà.

Il gruppo, però, è ancora numeroso e i fan non escludono che da qui ai prossimi appuntamenti potrebbero essere doppie eliminazioni o televoti flash fino ad arrivare alla proclamazione dei finalisti (non si sa ancora quanti saranno).