Il post-puntata del Grande Fratello Vip 7 è stato ricco di tensioni: Antonella Fiordelisi ha detto di non credere più ad una sola parola di Edoardo Donnamaria, anche per via di alcune confidenze ricevute su Micol Incorvaia.

Parlando con Daniele Dal Moro, l'influencer salernitana ha riferito di essere a conoscenza di alcuni dettagli che potrebbero mettere a rischio l'amicizia fra Edoardo e Micol.

Lo sfogo di Fiordelisi

Antonella e Edoardo Donnamaria hanno interrotto la conoscenza, a causa dell'atteggiamento "troppo affettuoso" di lui nei confronti di Nicole Murgia.

Al termine della diretta Daniele Dal Moro ha cercato di giustificare l'atteggiamento del coinquilino, spiegando che probabilmente la palpata non è stata fatta con malizia.

In disaccordo Antonella ha rivelato di avere ricevuto delle confidenze dal giovane volto di Forum riguardanti la frequentazione con Incorvaia: "Potrei far litigare lui e Micol per le cose che mi ha confessato. Quindi non lo faccio. Mi ha detto delle cose oscene su di lei". La 24enne ha sostenuto di essere a conoscenza sul motivo per cui Edoardo avrebbe interrotto la conoscenza con la sorella di Clizia Incorvaia.

Per questo motivo ha iniziato ad avere dubbi quando Donnamaria ha detto che Micol sarà sempre la sua migliore amica anche lontano dai riflettori: "Se giorni prima mi dici determinate cose, io ti dico che sei falso".

Io ho finito le parole, trovatele voi #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/oW0qQ6PfgL — meandmilli (@meandmilli) February 28, 2023

Edoardo Donnamaria vorrebbe farsi perdonare da Antonella

Al termine della diretta anche Edoardo Donnamaria si è sfogato con i suoi amici: consapevole di quanto accaduto vorrebbe recuperare il rapporto con Antonella Fiordelisi.

Il giovane volto di Forum nel corso di una chiacchierata con Tavassi e Micol ha ribadito di non avere mai avuto malizia con Murgia, poiché la considera una sua amica. Inoltre Edoardo si è scusato con gli "Incorvassi" perché ha messo in cattiva luce anche loro visto che sapevano quanto accaduto nel van la notte fra il 22 e il 23 febbraio.

Donnamaria ha ricevuto le rassicurazioni di Tavassi: "Tu hai noi, dentro e fuori da qui".

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social, moltissimi utenti hanno commentato la 37^ puntata del Grande Fratello Vip 7.

Su Twitter, un utente ha chiosato: "Io sono sconvolta da Antonella che continua a dire che Micol le ha fatto delle cattiverie". Un altro utente ha ribadito di non credere ad una sola parola di quanto detto da Fiordelisi. Un fan del reality show ha fatto notare che Tavassi sa benissimo con chi si è fidanzato: "Antonella continua a descrivere gli altri, ma in realtà parla di sé stessa". Infine c'è chi si è detto spiazzato perché per l'ennesima volta Fiordelisi anziché pensare al suo rapporto ha parlato di Micol.