Nel corso 37^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 27 febbraio, Antonella Fiordelisi è stata messa al corrente di alcuni atteggiamenti intimi di Edoardo Donnamaria con Nicole Murgia. Al termine della diretta il giovane volto di Forum ha cercato un riavvicinamento alla coinquilina, ma quest'ultima l'ha respinto: Antonella ferita dalle parole di Edoardo e dai suoi atteggiamenti gli ha chiesto di far finta che sia stata eliminata dal gioco.

Donnamaria rifiutato

Edoardo Donnamaria nel post-puntata ha raggiunto Antonella Fiordelisi per chiedere nuovamente scusa.

Inoltre ha chiesto alla coinquilina se poteva dargli un abbraccio visto che per lui è stata una puntata difficile, ma l'influencer si è rifiutata. Successivamente Antonella ha ribadito di esserci rimasta male perché i suoi sentimenti sono sempre stati reali. Dal canto suo, il giovane volto di Forum ha ribadito le sue scuse e ha sostenuto di essersi lasciato andare ad una leggerezza, ma l'amore non si è mai spento. La 24enne ha fatto notare che durante la puntata Donnamaria ha sostenuto che la loro relazione fosse giunta al capolinea circa un mese fa, ma lui anche questa volta si è giustificato spiegando di essere andato in loop a causa dello stress emotivo. Sebbene Edoardo abbia cercato di giustificarsi, Antonella è sembrata irremovibile: "Non ti voglio più.

Hai detto che voglio fare la vittima, tu non mi hai capita".

Il confronto fra i due è proseguito con lo speaker romano che ha ribadito di non essere mai stato attratto da Murgia, ma di considerarla solamente un'amica con cui ha peccato di ingenuità. Edoardo ha anche spiegato ad Antonella di essere stato innamorato una sola volta nella vita, ma con lei è una cosa completamente diversa.

'Donnalisi' al capolinea

Edoardo Donnamaria ha cercato in tutti i modi di farsi perdonare da Antonella, ma invano. Quest'ultima ha chiesto al coinquilino di non nominarla più e non starle vicino: "Fai finta che sono stata eliminata". Inoltre ha ribadito di non voler tornare sui suoi passi, perché ferita dall'atteggiamento e da quanto detto in puntata.

A quel punto il concorrente romano ha chiesto all'influencer di non mettere un muro, ma di darsi una possibilità quando sarà finito il Grande Fratello Vip. Donnamaria, però, non ha ricevuto alcuna risposta da parte dell'ormai ex fidanzata. La conversazione si è conclusa con Edoardo che è scoppiato in lacrime, mentre Fiordelisi ha raggiunto Nikita in stanza per andare a dormire.

L'impressione è che questa volta sui "Donnalisi" sia calato il sipario in modo definitivo, anche perché Antonella ha ribadito più volte che no riuscirebbe più a fidarsi di una persona come Donnamaria.