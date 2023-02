Cambio programmazione per Uomini e donne e Amici 22 nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le due trasmissioni che portano la firma di Maria De Filippi risultano sospese dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset, in seguito alla notizia della morte di Maurizio Costanzo, che ha spinto i vertici del Biscione a modificare la programmazione feriale.

Sospesi Uomini e donne e Amici 2023: Maria De Filippi si ferma dopo il lutto

Nel dettaglio, subito dopo la notizia del decesso di Costanzo, avvenuto venerdì 24 febbraio, i vertici Mediaset hanno scelto di modificare la programmazione del daytime pomeridiano.

A farne le spese sono state le trasmissioni di Maria De Filippi: sia Uomini e donne che il daytime di Amici 22, sono stati sospesi dalla programmazione feriale.

Uno stop che, in queste ore, spinge i fan a chiedersi quando ci sarà la ripresa delle due trasmissioni su Canale 5.

A fare un po' di chiarezza, ci ha pensato il sito "Fanpage" che, in queste ore, ha fatto sapere che le due trasmissioni di Maria De Filippi risultano sospese per tutta la settimana in tv.

Cambio programmazione per Uomini e donne e Amici 22: lo stop fino al 3 marzo

L'appuntamento con Uomini e donne, così come quello con il talent show, non saranno trasmessi fino al prossimo venerdì 3 marzo.

La programmazione Mediaset, quindi, subirà degli stravolgimenti: nella giornata del 28 febbraio, ad esempio, al posto di Terra amara, U&D e Amici, ci sarà spazio per la replica della fiction Buongiorno mamma 2 con Raoul Bova.

Nei prossimi giorni, invece, la fascia del primo pomeriggio potrebbe essere occupata da tv-movie e da episodi aggiuntivi delle soap.

Non si esclude, quindi, che Terra amara possa raddoppiare la messa in onda nella fascia pomeridiana, recuperando gli episodi che non sono andati in onda nel corso delle giornate del 27 e 28 febbraio.

Ecco quando riprenderà la programmazione di Uomini e donne e Amici 22 in tv

Di conseguenza, la regolare programmazione di Uomini e donne e Amici 22 dovrebbe riprendere a partire da lunedì 6 marzo, con la messa in onda delle nuove puntate nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

Situazione incerta, invece, per quanto riguarda la programmazione di C'è posta per te nella fascia del sabato sera di Canale 5.

Dopo la sospensione della scorsa settimana, al momento non si sa ancora se il people show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda questo sabato 4 marzo in prime time.

A quanto pare, in casa Mediaset, non sarebbe stata presa ancora una decisione finale sulla programmazione di C'è posta per te, che si avvia verso le battute finali di questa trionfante stagione dal punto di vista auditel.