Nella casa del Grande Fratello Vip 7 i litigi sono all'ordine del giorno: le nuove discussioni tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno attirato il giudizio negativo di alcuni loro compagni d'avventura. In particolare, Antonino Spinalbese si è detto stufo di essere cercato dall'influencer salernitana solo quando è in crisi con il "partner".

Lo sfogo di Spinalbese

Il giorno di San Valentino, i "Donnalisi" l'hanno trascorso a discutere: Edoardo non ha gradito una clip in cui Antonella ha mostrato una certa complicità con Antonino. Fiordelisi avendo poche persone su cui contare all'interno della casa di Cinecittà, ha pensato di sfogarsi con l'ex di Belen Rodriguez, Andrea Maestrelli e Davide Donadei.

Nella giornata di mercoledì 15 febbraio, il trio Donadei-Spinalbese-Maestrelli si è ritrovato a commentare l'atteggiamento dell'influencer. In sauna, i tre "vipponi" si sono trovati d'accordo sul fatto di essere cercati da Antonella solamente quando è in crisi con Donnamaria. Antonino ha precisato di non avere alcun rapporto con la 24enne proprio per non creare discussioni con Edoardo, ma Fiordelisi ogni volta si avvicina a lui. A fare eco alle parole del 28enne ligure, ci ha pensato Andrea: "Antonella ha rapporti solo quando litiga con Edoardo, pensi che non le noto queste cose?". A detta di Davide, all'interno del Reality Show di Canale 5 la maggior parte delle persone mette davanti la strategia ai rapporti umani.

A quel punto Andrea ha rincarato la dose su Fiordelisi: "Ieri è tornata da me e Antonino per sfogarsi per l'ennesima volta".

Spinalbese dopo aver ascoltato il punto di vista dei suoi amici, si è detto seccato per i comportamenti di Antonella: "Ci ha rotto i ...., perché tanto fanno pace". Il giovane ha spiegato di essere stufo, perché poco prima Fiordelisi aveva dettoche non avrebbe perdonato Donnamaria ma pochi istanti dopo erano in camera a scambiarsi delle coccole.

A tal proposito Antonino ha aggiunto: "Guardando il confessionale ci dirà perché abbiamo detto questo, perché ci hai rotto".

Antonino: 'Mi auguro di non avere mai una coppia così'

Poco prima, Antonino Spinalbese aveva lanciato un'altra stoccata ad Antonella Fiodelisi: "Mi auguro di non avere mai una coppia così".

Il 28enne non comprende perché Antonella ed Edoardo quando discutono se ne dicono di ogni, ma poi tornano sempre insieme. Per Spinalbese, la cosa migliore sarebbe quella di non confrontarsi quando i due sono nervosi.

Inoltre crede che nessuno dei due sia più credibile. Tra le critiche rivolte alla coppia, l'ex di Belen ha anche sostenuto che la maggior parte dei litigi avvengono per motivi futili.