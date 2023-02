L'amicizia tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà nata al Grande Fratello Vip 7 potrebbe essere giunta al capolinea. Terminata la 33^ puntata, l'ex di Belen Rodriguez ha infatti avuto un confronto con la donna sottolineando di essere stufo dei suoi atteggiamenti. Secondo il parrucchiere infatti, la ragazza non mancherebbe mai di metterlo in difficoltà lanciandogli delle frecciatine gratuite.

Amicizia al capolinea?

Prima di capire cosa stia accadendo tra Giaele e Antonio è opportuno fare un passo indietro. La scorsa settimana la concorrente veneta aveva fatto notare al coinquilino che sostiene sempre di voler tornare a casa dalla figlia ma di nascondere in realtà dietro questo atteggiamento la volontà di continuare a rimanere in gioco.

Secondo Giaele dunque Antonino sarebbe guidato da una sorta di strategia legata alle dinamiche del gioco e non ad un sincero desiderio di abbandonare il programma e tornare così ai propri affetti.

Da quel momento, Antonio Spinalbese ha smesso di rivolgere parola alla coinquilina. Nel post-puntata reality show di lunedì 13 febbraio, il concorrente ligure ha così avuto un faccia a faccia con Giaele in cui ha ammesso di non gradire il suo atteggiamento: "Cogli ogni occasioni per dirmi cose brutte, sembri arrabbiata con me, come la volpe che non è riuscita ad arrivare all'uva". Il parrucchiere ha ribadito di non riuscire più a tollerare le frecciatine dell'amica, al punto da essere pronto a mettere fine alla loro amicizia.

Dal canto suo, De Donà ha precisato di non avere mai voluto ferire Spinalbese: "Non mettere in dubbio il bene che ho nei tuoi confronti".

Nonostante le parole della 24enne, Antonino non sembra al momento intenzionato a recuperare il rapporto con Giaele.

Lo sfogo della concorrente

Dopo aver abbandonato la conversazione con il coinquilino ligure, Giaele si è sfogata con Nicole Murgia: "Con tutto quello che ho fatto per lui...".

La concorrente ha spiegato di aver messo da parte il suo orgoglio, di aver messo a rischio il matrimonio con Brad e di avere anche scritto una lettera ad Antonino per una precedente discussione: "Io lo metto al primo posto in questa casa e lui che fa?".

Il rapporto tra Antonino e Giaele è sempre stato caratterizzato da alti e bassi: in passato, Spinalbese aveva già rimproverato la concorrente veneta per non averlo difeso in presenza di Oriana Marzoli. Successivamente era arrivato un chiarimento, non è ancora chiaro se anche in questo caso le cose potranno risolversi o se il loro rapporto sia davvero finito.