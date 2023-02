Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, Gaffur scoprirà che Gülten ha una storia con Çetin, ma non sarà tanto d'accordo per questa unione, al punto che sarà intenzionato a non concedere la mano della sorella al giovane. Saniye, invece, sarà contenta del fatto che Gülten si sia innamorata, dopo tutto quello che ha passato a causa di Ercüment. Forse Gaffur potrebbe capirla se scoprisse ciò che ha passato, così Saniye deciderà di svelargli tutta la verità.

Gaffur scopre Gülten insieme a Çetin

Çetin e Gülten si godranno il loro amore per le strade di Çukurova.

Il ragazzo vorrà anche accelerare le cose e andare a casa della fidanzata, insieme ai genitori, per chiedere la sua mano. Gülten, però, non sarà dello stesso avviso, visto che Gaffur non sa che stanno insieme.

Pochi istanti dopo Gaffur li vedrà insieme: scenderà dal camion e porterà via la sorella da Çetin, dicendogli che lui è il "cane" di Yilmaz e che deve lasciarla in pace. Gaffur sarà anche chiaro con Gülten: non le permetterà mai di sposare Çetin.

Gaffur e il confronto con Saniye

Gaffur tornerà a Villa Yaman e racconterà a Saniye di aver visto Gülten insieme a Çetin. Lui ribadirà anche alla consorte che non concederà mai la mano della sorella allo scagnozzo di Yilmaz. Saniye la penserà diversamente: dopo tutto quello che Gülten ha passato dopo la violenza subita da parte di Ercüment, è contenta che la cognata sia riuscita ad aprire il suo cuore a un ragazzo.

Forse se anche Gaffur scoprisse ciò che ha passato la sorella, sarebbe d'accordo a questo fidanzamento tra lei e Çetin. Così Saniye si farà forza e racconterà a Gaffur tutta la verità.

Gaffur scopre della violenza subita da Gülten

Saniye dirà a Gaffur che Ercüment ha violentato Gülten e che la ragazza è rimasta traumatizzata da quella vicenda, visto il male che le è stato fatto.

Gaffur non riuscirà a credere alle parole della moglie e sarà devastato alla sola idea che la sua sorellina abbia subito degli abusi.

Saniye gli racconterà anche la circostanza in cui la giovane è stata violentata, così Gaffur vorrà sapere se è stata lei a uccidere Ercüment, ma la moglie gli rivelerà che l'assassino del giovane è Yilmaz.

Gaffur più benevolo con Gülten

Per Gaffur non sarà una situazione facile da affrontare, ma sicuramente lo aiuterà per essere più accondiscendente e gentile nei confronti della sorella. Più tardi Çetin busserà alla porta di casa di Gaffur: si recherà lì con l'unico scopo di vedere Gülten, visto come sono andate le cose.

Gaffur sarà molto rattristato a causa di tutta la situazione, così non si tirerà indietro e farà entrare in casa Çetin. A questo punto Gaffur potrebbe anche cambiare idea e permettere alla sorella di diventare la promessa sposa di Çetin.