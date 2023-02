Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno vivendo un momento no. L'influencer italo-persiana ha confermato la crisi in apertura di puntata del Grande Fratello Vip 7: la diretta interessata ha smentito dei tradimenti da parte di uno e dell'altra. In collegamento con GFVip Party anche Pierpaolo ha aggiunto dettagli sulla crisi di coppia, parlando di "priorità della vita".

Le parole di Salemi

I rumor hanno parlato di una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

In occasione della 33^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha chiesto alla diretta interessata se fossero veri o meno i pettegolezzi di gossip.

A quel punto Salemi ha confermato la crisi con Pierpaolo, ma al tempo stesso ha smentito l'intromissione di terze persone: "Non sono volati piatti, non è in discussione l'amore, non ci sono di mezzo tradimenti". Successivamente l'influencer italo-persiana ha aggiunto: "Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra relazione".

Le parole di Pretelli

Pierpaolo Pretelli in collegamento con GFVip Party per seguire la diretta del reality show è apparso in silenzio, ma aveva gli occhi lucidi.

Soleil Sorge ha confidato di essersi emozionata nel vedere la coppia così. Successivamente Pierpaolo ha preso parola e ha aggiunto ulteriori dettagli sul momento no che sta vivendo con Giulia: "È una cosa in cui non c'entrano terze persone. Bisogna riflettere sulle priorità della vita, il lavoro...non voglio dire altro". Il 32enne ha smentito le voci di un tradimento, ma ha preferito non rendere noti molti particolari su quello che sta accadendo alla coppia.

Nel corso di una pausa pubblicataria Giulia Salemi è intervenuta in collegamento. L'influencer ha spiegato che lei e Pierpaolo erano d'accordo sul confermare la crisi, nel caso Signorini avesse fatto delle domande in merito. La 29enne ha detto di avere rispetto per i fan della coppia, anche perché la relazione è nata sotto i riflettori.

La favola d'amore dei 'Prelemi' è nata al GFVip 5

Giulia e Pierpaolo si sono conosciuti due anni fa, al Grande Fratello Vip 5.

In principio, il modello della Basilicata si era avvicinato ad Elisabetta Gregoraci. Con l'ingresso a Natale di Giulia Salemi, tra i due è nato un certo feeling. Una volta compreso di essere interessati l'uno all'altra, non si sono più separati. Terminato il reality show, i "Prelemi" hanno iniziato a pensare in grande: la coppia ha anche acquistato una casa insieme a Milano.

Di recente, Giulia e Pierpaolo erano stati ospiti a Verissimo e anche in quell'occasione avevano parlato dei progetti per il futuro. In merito al matrimonio, però, entrambi avevano frenato.