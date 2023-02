Lo scorso lunedì, Ivana Mrazova ha effettuato il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 7 in qualità di ex di Luca Onestini. Nella serata di sabato 11 febbraio, i due ex Luca e Ivana hanno avuto un forte litigio per via di un gioco proposto dagli autori del programma. Il giorno seguente, la modella ha cercato di avere un chiarimento con Luca ma, al termine del confronto, è scoppiata in lacrime.

Il bacio della discordia

Ogni sabato, gli autori del reality show organizzano una festa a tema per i "vipponi". A pochi giorni dalla festa di San Valentino, c'è stato un gioco in cui i concorrenti dovevano baciarsi con un'altra persona.

Nel caso di Ivana è capitato Andrea Maestrelli. Nonostante il tutto sia accaduto in modo scherzoso, Luca non ha gradito vedere la sua ex baciare un altro. Di conseguenza, tra i due è scoppiato un acceso botta e risposta. La modella ha più volte detto che non c'era malizia nel suo gesto, mentre Onestini ha sostenuto che non si sarebbe mai aspettato che la sua ex baciasse un altro uomo in sua presenza.

Probabilmente la reazione di Luca è stata dettata dalla gelosia che nutre nei confronti di Ivana.

Luca geloso di Ivana: 'Pensavo fossi come me, se sei diversa non fa niente'

Il giorno seguente il battibecco, Ivana Mrazova ha cercato di chiarire con Luca Onestini.

In cortile, la modella ha fatto capire al suo ex che presto la redazione del Grande Fratello Vip 7 potrebbe decidere di far uscire tutti gli "ospiti".

Dunque, i due si lascerebbero nel peggiore dei modi: "Tu vuoi stare così?". Secondo il punto di vista di Luca, Ivana non doveva baciare un ragazzo davanti ai suoi occhi. In replica, la modella ha menzionato un episodio accaduto dopo la fine della loro relazione: "Dopo un mese, due mesi ti ho visto baciare un'altra persona".

A detta di Luca, quella non sarebbe una situazione paragonabile, poiché si erano già lasciati e lui si trovava all'interno di un Reality Show in Spagna.

Per Ivana la situazione non è differente, ma il suo ex ha prontamente replicato: "Pensavo fossi come me, se sei diversa, non fa niente". A quel punto Onestini ha abbandonato la conversazione e la modella ha sbottato: "Con te non si può parlare".

Lo sfogo della modella

Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno consolato Ivana Mrazova, visto che hanno assistito al litigio.

Ivana si è augurata che lunedì 13 febbraio gli autori decidano di far uscire gli ex, poiché l'indifferenza di Luca la fa stare male. Inoltre ha ribadito che non pensava che un bacio dato per gioco potesse scatenare una gelosia simile.

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Mrazova, Daniele e Micol si sono detti sicuri che tra i due ci sia ancora un forte sentimento.