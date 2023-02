Diverse novità arrivano dalle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 20 al 24 febbraio in prima visione su Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato rivelano che Carlos chiuderà la conoscenza con Gemma Zanatta. Marcello Barbieri (Pietro Masotti) e la contessa Adelaide, invece, si avvicineranno sempre di più.

Il Paradiso delle signore: anticipazioni dal 20 al 24 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate trasmesse dal 20 al 24 febbraio in prima visione tv rivelano che Salvatore non avrà intenzione di illudere Elvira nonostante nutra un sentimento per lei.

Ma ecco che il giovane Amato compierà un passo verso di lei quando scoprirà che c'è rimasta male per il rifiuto alle lezioni di ballo. Maria ultimerà i bozzetti. Purtroppo la stilista non riuscirà a mostrarli al direttore per paura.

Umberto (Roberto Farnesi) e Ferdinando, invece, decideranno di comprare la complicità di Mattia Costa per ostacolare l'assunzione di Marcello al circolo. Intanto, quest'ultimo e Adelaide diventeranno sempre più complici. A tal proposito, i due organizzeranno un piano di vendetta nei confronti del commendatore. Anche Guarnieri apparirà intenzionato a mettere Barbieri fuori gioco e per questo proverà ad incastrare Mattia. Purtroppo il fratello di Angela all'oscuro di tutto garantirà alla contessa che Costa è un uomo affidabile.

Marcello e Adelaide sempre più vicini

Nelle puntate 20-24 febbraio de Il Paradiso, Umberto attenderà un passo falso del giovane fioraio. Proprio quest'ultimo confesserà di essere implicato in un furto. Marcello, a questo punto, capirà che dietro le dichiarazioni del suo ex compagno di carcere c'è lo zampino di Umberto. Per questo motivo, Barbieri deciderà di aiutare il suo amico Mattia.

Un gesto che colpirà profondamente Adelaide, tanto che entrambi si avvicineranno sempre di più.

Elvira, invece, deciderà di prendere la patente di guida mentre Palma verrà assunta al grande magazzino per curare la rubrica della "Posta del cuore".

Carlos interrompe la frequentazione con Gemma

Allo stesso tempo, Mario verrà a conoscenza di alcuni dettagli preoccupanti su Carlos.

Informazioni che il ragazzo condividerà con Roberto. Proprio quest'ultimo confiderà a Gemma ciò che ha saputo sul suo corteggiatore in modo da metterla in guardia su di lui. Purtroppo la Zanatta non apparirà per nulla preoccupata e per questo finirà per trascorrere la notte con lui. Il giorno seguente, la sorellastra di Stefania confiderà a Roberto le sue preoccupazioni su Carlos. Qualche ore dopo, quest'ultimo sarà costretto a rompere la frequentazione con Gemma, sebbene a malincuore.