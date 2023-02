Continuano le grandi emozioni al Paradiso delle signore 7, e lunedì 20 febbraio andrà in onda una puntata importante per Ezio e Gloria. Dopo la notte trascorsa insieme i due non potranno fare a meno di pensarsi. Mentre Colombo sarà in difficoltà con la sua famiglia, la signora Moreau sarà pronta a riaprire il suo cuore. Alfredo, invece, penserà a come fare per conquistare Irene, ignaro del fatto che Clara abbia un pensiero speciale per lui. I riflettori saranno puntati anche su Marcello che continuerà a essere nel mirino di Umberto, mentre Roberto e Mario scopriranno che Carlos ha un lato oscuro.

Elvira deciderà di prendere la patente di guida.

Gemma spingerà Clara a concentrarsi su Alfredo: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di lunedì 20 febbraio raccontano che, dopo la mancata cena con Alfredo (Gabriele Anagni), Gemma inciterà Clara (Elvira Camarrone) a prendere in considerazione il magazziniere. Tuttavia Perico sembrerà avere occhi solo per Irene (Francesca Del Fa) e chiederà aiuto proprio alla nipote di Don Saverio (Andrea Lolli) per conquistare il cuore della Venere bionda. Elvira (Clara Danese), dal canto suo, avrà un obiettivo molto preciso che la distoglierà dalle ultime delusioni: ottenere la patente di guida.

I sensi di colpa tormenteranno Ezio: anticipazioni puntata di lunedì 20 febbraio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 che sarà trasmessa lunedì 20 febbraio su Rai 1 vede protagonisti Ezio e Gloria. Il signor Colombo (Massimo Poggio) si sentirà sempre più a disagio dopo la notte trascorsa con la moglie (Lara Komar), ma cercherà di nasconderlo a tutti i costi.

Gloria vorrebbe certezze dal marito, ma Ezio sarà ancora confuso e non se la sentirà di prendere una decisione. Penserà di aprirsi con Vittorio (Alessandro Tersigni), che verrà informato sui tormenti del padre di Stefania (Grace Ambrose) e su quello che è successo con Gloria. Dopo queste conversazioni i personaggi inizieranno a intraprendere un viaggio introspettivo per cercare di risolvere i loro problemi personali e fare chiarezza su quello che desiderano dal futuro.

Per Ezio sarà più difficile, perché dovrà fare in modo di tutelare anche i sentimenti di Veronica con cui ha deciso di rifarsi una famiglia, mentre Gloria sembrerà avere le idee più chiare.

Roberto preoccupato da quello che scoprirà su Carlos

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di lunedì 20 febbraio rivelano che Marcello (Pietro Masotti) potrebbe avere qualche difficoltà a essere ammesso ufficialmente al Circolo. Umberto (Roberto Farnesi) e Ferdinando (Fabio Fulco) cercheranno di ostacolarlo sfruttando il passato complicato del suo amico Mattia Costa. Mario (Piero Cardano), invece, avrà delle notizie preoccupanti su Carlos (Lorenzo Lancellotti) e Roberto (Filippo Scarafia) lo scoprirà.