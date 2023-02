Sabato 11 febbraio, su Rai 1, è andata in onda la finale della 73^ edizione del Festival di Sanremo. La kermesse è stata vinta, come noto, da Marco Mengoni, seguito da Lazza e Mr Rain: fuori dal podio dunque Ultimo, giunto quarto con la sua 'Alba'. Non appena in diretta tv Amadeus ha ufficializzato la sua esclusione dal podio, la sala stampa è scoppiata in un boato accompagnato da grida di approvazione e applausi.

Che cos'è accaduto?

Al televoto Ultimo si sarebbe piazzato al secondo posto, la sala stampa lo avrebbe collocato al quinto mentre la giuria demoscopica al quarto.

In classifica generale il cantante romano si è così posizionato al quarto posto sopra Tananai e dietro a Mr Rain (terzo), Lazza (secondo) e Marco Mengoni (primo). Ultimo, Niccolò Moriconi all'anagrafe, non è riuscito inoltre a vincere nessun premio collaterale (il Premio della sala stampa, il Premio della Critica, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo o il Premio per la migliore composizione musicale), segno di come il suo Festival, forse, non sia andato come sperato.

Nel frattempo, sul web sta circolando un video in cui alcuni giornalisti presenti in sala stampa esultano dopo aver appresso che il cantane romano si era posizionato fuori dal podio finale.

la sala stampa anche quest’anno conferma la sua grandissima professionalià🥰🥰😍😍😍 pic.twitter.com/xbaOq1UMHH — wonderwall (@unodue100) February 12, 2023

La reazione dei fan di Ultimo

La reazione di alcuni giornalisti nei confronti di Ultimo non è passata inosservata ai fan dell'artista.

Su Twitter, alcuni hanno accusato i giornalisti di scarsa professionalità mentre altri hanno ironizzato sull'accaduto. Un utente ha affermato: "Mi dispiace per loro che si divertono con poco". Un altro telespettatore del Festival di Sanremo ha commentato: "Mi vergogno per loro". Un utente ha ironizzato: "A me sinceramente un po' fa ridere la situazione".

Un altro ancora invece ha affermato: "Bisognerebbe taggare nel video alcuni di quei giornalisti che si vantano di essere professionali e imparziali".

Ultimo ha preferito non commentare l'accaduto.

La classica finale

Venendo alla classifica finale, la top five è composta da Marco Mengoni, Lazza, Mr Rain, Ultimo e Tananai.

Giorgia, Madame, Rosa Chemical, Elodie, Colapesce Dimartino, Modà, Gianluca Grignani, Coma_Cose, Ariete, LDA, Articolo 31, Paola & Chiara, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, I Cugini di Campagna, Gianmaria e Levante compongono le posizioni dalla 6^ alla 23^.

Le ultime cinque posizioni della classifica generale sono infine occupate da Olly, Anna Oxa, Will, Shari e Sethu.