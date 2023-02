Lunedì 6 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la 31^ puntata del Grande Fratello Vip 7: in casa sono arrivati come ospiti gli ex di Nikita Pelizon, Luca Onestini e Daniele Dal Moro. Nel post-puntata c'è stato un battibecco tra Oriana Marzoli e l'imprenditore veneto. Successivamente Daniele si è fermato a parlare con la sua ex Martina Nasoni: quest'ultima ha cercato di far capire al 32enne che la concorrente venezuelana non è la donna adatta a lui.

Le parole dell'ex di Daniele

Al termine della puntata, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono ritrovati a parlare.

Nello specifico, la ragazza ha spiegato di essere dispiaciuta nel vedere l'imprenditore dispiaciuto per i continui litigi con Oriana Marzoli. Successivamente Martina ha cercato di far capire a Dal Moro che la conoscenza con Marzoli non decollerà mai: "Se lei non ti convince, non ti convince. Tanto le persone non cambiano, lei non cambia". Il riferimento di Nasoni è sul fatto che Daniele non riesce a fidarsi di Oriana per via del trascorso all'interno della casa di Cinecittà (Oriana ha avuto un flirt con Antonino e successivamente si è avvicinata a Luca).

In un secondo momento Martina ha rincarato la dose nei confronti di Oriana: "Secondo me tu sai che lei non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista".

L'ex di Dal Moro è sicura che Daniele sia una persona molto sensibile a differenza della concorrente venezuelana: "E' importante che una ragazza abbia una sensibilità rara per capirti". A quel punto Martina ha spronato l'imprenditore veneto a mettere un punto alla conoscenza con Oriana.

Lo sfogo di Dal Moro

Dopo aver ascoltato il pensiero della sua ex, Daniele Dal Moro ha confidato di essere infastidito dai continui aerei che volano sulla casa del Grande Fratello Vip 7 in cui si parla degli "Oriele" (nome utilizzato dai fan di Oriana e Daniele).

A tal proposito Martina ha spiegato che ogni volta che vede un aereo dedicato alla "coppia" comprende che Daniele non sia realmente interessato a Oriana.

Come si sono conosciuti Martina e Daniele?

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno preso parte al Grande Fratello 16.

Il percorso dei due concorrenti è stato caratterizzato da alti e bassi. Lontano dai riflettori Nasoni e Dal Moro hanno avuto una relazione, ma è terminata a causa dei continui litigi. Attualmente Daniele e Martina sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che si sono sentiti anche prima che l'imprenditore entrasse nella casa più spiata d'Italia.

La stessa Martina ha precisato di non essere arrivata al reality show per riconquistare il suo ex, ma solamente per dare sostegno a Daniele Dal Moro durante il suo percorso.