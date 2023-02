Scontri, ritorno al vecchio quartiere, senso di impotenza e molto altro ancora, tutto ciò sarà presente nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 13 al 17 febbraio su Rai 3. In settimana, l'orario della messa in onda della soap napoletana resta invariato, mentre le varie story line subiranno una grossa scossa. Tra Michele e Silvia si riaffacceranno i sentimenti di un tempo, ma i due ex coniugi reagiranno in maniera differente. Niko farà soffrire Manuela, perciò Micaela cercherà di risollevarle il morale. San Valentino sorprenderà Serena, mentre tra Bufalotto e Salvatore la situazione sentimentale sembrerà a un punto fermo.

E mentre Marina dovrà vedersela con un incidente che la turberà in vista del suo matrimonio con Ferri, Viola uscirà dal tribunale piena di sensi di colpa, in quanto convinta di aver dato una mano a Lello Valsano. Spazio anche a Clara che, a causa di un imprevisto, farà ritorno al suo quartiere d'origine.

Un posto al sole, anticipazioni 13-17/2: un'altra batosta per Silvia, Rossella apre gli occhi su Riccardo

Ancora problemi per i personaggi di Un posto al sole. Nelle ultime settimane il Caffè Vulcano è stato investito da una valanga di recensioni negative, che hanno messo ko il locale oltre a mandare in crisi la proprietaria. Silvia, però, avrà intenzione di rialzarsi in piedi. Seppur armata di ottimismo e buona volontà, la madre di Rossella spremerà le meningi per inventarsi qualcosa atto a rilanciare il Vulcano quando, una brutta notizia, la farà sprofondare nuovamente nello sconforto.

In ospedale, Rossella avrà modo di scoprire dei nuovi lati di Riccardo e questo grazie a Ornella. Le intemperanze del dottor Crovi, infatti, non faranno altro che causare problemi nella coppia, anche se in un primo momento lui saprà farsi perdonare.

Micaela semina zizzania tra Manuela e Serena nelle nuove puntate di Upas

Cerruti sarà intenzionato a mettere una pietra sopra la nuova relazione con Bufalotto.

Niko prenderà le distanze da Manuela in quanto si sentirà in colpa verso Susanna, la moglie morta. Questa vicenda non farà altro che far soffrire la gemella di Micaela. Proprio quest'ultima tenterà di mettere zizzania tra Manuela e Serena. Ma nella sera di San Valentino, Serena riceverà una lieta sorpresa che le risolleverà il morale.

Michele tornerà a provare dei forti sentimenti per Silvia, non a caso sarà sempre più preso dalla sua ex. La donna, però, vorrà mettere distanza, evitando così che prendano vigore quei sentimenti che un tempo provava per l'ex marito. Riccardo, desideroso di far vedere quanto ami Rossella, cercherà di allentare la tensione con Ornella.

Un posto al sole, puntate al 17/2: Viola impotente dopo la testimonianza su Valsano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Micaela si darà da fare per risollevare l'umore della sua gemella. Cosa si inventerà questa volta? Mentre Viola e Raffaele saranno chiamati a testimoniare all'udienza contro Valsano. La situazione, in tribunale, non andrà come pensato e Bruni inizierà a provare un forte senso di disfatta e impotenza.

Viola crederà di aver aiutato Valsano attraverso la sua deposizione.

Clara, a causa di un imprevisto, si vedrà costretta a fare ritorno nel suo vecchio quartiere d'origine. Sarà così che la donna verrà meno al divieto imposto da Alberto. Spazio anche a Marina e Roberto. I due dovranno vedersela con un piccolo incidente che rovinerà la gioia di Giordano alle porte del suo matrimonio.

Eduardo Sabbiese interverrà per prendere le difese di Clara, finendo per scontrarsi con Alberto e per spingere l'avvocato Palladini a vederci chiaro su questo individuo.