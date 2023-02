Durante la 30^ puntata del Grande Fratello Vip 7 Daniele Dal Moro ha ricevuto una sorpresa dal papà Gianni. Il giorno seguente la diretta, Nikita Pelizon ha sollevato dei dubbi sulla reazione di Oriana Marzoli. Parlando con Antonella Fiordelisi, la modella triestina ha sostenuto che Oriana sia apparsa disinteressata all'incontro tra padre e figlio come se non le interessasse nulla.

La riflessione della modella

Nel post-puntata di lunedì 30 gennaio, Nikita ha messo in dubbio l'atteggiamento di Oriana.

Parlando con Antonella, la modella triestina ha fatto notare la reazione di Marzoli durante l'incontro di Daniele con suo padre: "Se vedi lui che vede suo padre ti vengono gli occhi lucidi".

A detta di Nikita Pelizon, la coinquilina per tutto il tempo avrebbe avuto un atteggiamento menefreghista: si sarebbe guardata le unghie e avrebbe dimostrato di essere dinsiteressata a quel blocco. Dunque, Nikita crede che Oriana non sia realmente interessata a Daniele. Le critiche della concorrente non sono terminate, poiché Nikita ha sostenuto che Oriana abbia avuto un atteggiamento poco empatico nei confronti dell'imprenditore veneto.

Per tutti quelli che dicono che Nikita inventi le cose,guardate con i vostri occhi e poi ditemi se non ha ragione



Oriana durante la sorpresa a Daniele era palesemente disinteressata ma poi il suo"mi devo alzare?",credeva di non essere inquadrata mi sa

In realtà, nel video immortalato sul web si vede Oriana Marzoli che per tutto il tempo ha ascoltato attentamente il discorso tra Daniele e suo padre.

Al termine della sorpresa, la concorrente venezuelana ha chiesto ai suoi amici se si sarebbe dovuta alzare per andare ad abbracciare il coinquilino. Al contrario, Nikita al termine dell'incontro tra padre e figlio si è alzata ed è andata ad abbracciare il suo amico. Quest'ultimo ancora commosso ha confidato che non si sarebbe mai aspettato la visita del padre, poiché conoscendolo non è uno che si presenta in un programma simile.

La reazione di alcuni utenti del web

L'ennesima stoccata di Nikita ad Oriana non è passata inosservata ai telespettatori del Reality Show.

Su Twitter, l'opinione pubblica è apparsa divisa: da un lato c'è chi crede che Nikita abbia ragione mentre dall'altro c'è chi ha spezzato una lancia a favore di Marzoli. Un utente si è domandato come sia possibile che i telespettatori non abbiano ancora capito che per Oriana conta solamente vincere il programma.

Un altro utente invece ha accusato Nikita di essere una manipolatrice. Un fan del programma ha scritto: "Oriana qualche settimana fa disse che le sorprese non le suscitano emozioni". Un altro utente ha insinuato di aver trovato vera Oriana, solamente quando ha pianto dopo aver saputo di essere finita in un televoto eliminatorio.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha sostenuto che una persona per esprimere un emozione non deve per forza piangere: "Ha chiesto se si doveva alzare, a causa dei precedenti con Daniele".