Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, concentrandosi su una coppia che dovrà superare molti ostacoli prima di formarsi in maniera ufficiale, ossia quella formata da Gulten e Cetin. Sebbene la dolce domestica provi un forte interesse per il tuttofare di Fekeli e Yilmaz, si allontanerà da lui a causa della violenza subita da Ercument e di cui non vorrà fare parola con nessuno. Cetin, nonostante i rifiuti, continuerà ad avvicinarsi a Gulten, recandosi perfino da lei in ospedale dove si troverà dopo essere stata intossicata dai polli avariati venduti da Hatip a Gaffur.

Ercument violenta la sorella di Gaffur

Nelle prossime puntate di Terra amara, i telespettatori assisteranno allo sbocciare di un nuovo amore, che non avrà però vita semplice.

Seguendo la storyline della soap turca, dopo i primi sguardi reciproci durante un matrimonio tra Cetin e Gulten, la nascita della relazione tra i due subirà un brusco stop a causa di un drammatico evento che vedrà vittima la domestica. Infatti, la sorella di Gaffur verrà violentata da Ercument, il quale verrà subito dopo ucciso da Yilmaz.

Con l'aiuto di Fekeli e Hunkar, il corpo del cugino di Demir verrà nascosto per poi essere ritrovato molto tempo dopo. La polizia archivierà subito il caso come un incidente e Gulten potrà anche lei mettere nel dimenticatoi il vile uomo, ma non riuscirà tanto facilmente a superare la violenza subita. La sorella del capomastro deciderà di tenere a tutti nascosto cosa le è accaduto per evitare altri pettegolezzi con la complicità di Hunkar.

Gulten si allontana da Cetin

Gulten, però, deciderà anche di non accettare la corte di Cetin che nel frattempo proverà ad avere un nuovo contatto con lei, non volendogli rivelare il torto subito. L'uomo di Fekeli non si arrenderà, consapevole che la domestica ricambia il suo interesse e proverà a capire perché si tiene a distanza da lui.

Presente anche lei alla festa organizzata dagli Yaman per la circoncisione dei bimbi del paese, Gulten finirà per mangiare il pollo avariata che Hatip ha venduto a Gaffur e finirà in ospedale.

Oltre a potersi chiarire con la cognata con cui aveva avuto precedenti discussioni, Gulten riceverà l'inaspettata visita di Cetin che si presenterà da lei con un mazzo di rose rosse, spacciandole come un dono di Fekeli.

A questo punto, Cetin indagherà chiedendo i motivi per cui si sta allontanando da lui, ma ancora una volta Gulten preferirà tacere e tenere il giovane all'oscuro della violenza subita. Quando i due giovani riusciranno a trovare un punto d'accordo per dare libero sfogo al loro amore? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.