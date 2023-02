Terminata la puntata del Grande Fratello Vip 7 in onda lunedì 20 febbraio su Canale 5, Daniele Dal Moro ha avuto qualcosa da ridire ad Oriana Marzoli.

Il giorno dopo il confronto, quest'ultima si è sfogata con alcuni coinquilini per il rimprovero ricevuto asserendo di non aver gradito il tono di voce utilizzato dell'imprenditore veneto e cercando di comprendere (senza trovarlo) il motivo per il quale abbia deciso di riprenderla davanti agli altri concorrenti e non in un faccia a faccia privato.

Lo sfogo della Marzoli

Parlando con Micol Incorvaia e Giaele De Donà, Oriana Marzoli ha dunque rivelato di avere ricevuto un rimprovero da Daniele al termine della 35^ puntata.

Nel dettaglio, l'imprenditore veneto le ha consigliato di non parlare più in spagnolo e di non assumere più atteggiamenti discutibili. Sebbene l’influencer abbia accettato i consigli, al tempo stesso non ha gradito il tono di voce utilizzato: "Devi trovare il momento giusto per dimmelo" ha detto Oriana, secondo la quale sarebbe stato dunque più opportuno affrontare l’argomento lontano da occhi indiscreti, in privato. La concorrente si è detta inoltre molto spiazzata da un’osservazione fatta da Daniele: "Mi ha detto che siamo incompatibili".

Il commento degli altri concorrenti

Dopo aver ascoltato lo sfogo della coinquilina, Micol ha spiegato che Daniele potrebbe essersi espresso in quel momento perché tiene molto al rapporto con Oriana e non vuole che la ragazza venga messa in discussione all'interno del programma.

A fare eco alle affermazioni di Micol, ci ha pensato anche Giaele: "E' come se lui volesse aiutarti a migliorare, è una cosa bella. Però è vero, i panni sporchi si lavano in casa".

Ha poi preso la parola Edoardo Tavassi che ha invitato la coinquilina a non trarre conclusioni affrettate: "Lui dopo un po' si stufa perché non capisci che lo fa per il tuo bene.

Insieme siete molto belli e riuscite a tirare fuori la parte migliore di voi stessi". Per Nicole Murgia invece, l'imprenditore veneto ha una parte di ragione ma dovrebbe anche comprendere che una persona non può snaturarsi per piacere all'altra: "Ognuno ha il suo modo di affrontare le cose" ha riferito la ragazza. Infine Ivana Mrazova si è detta convinta che Daniele abbia agito a fin di bene e non per mettere in difficoltà la sua fidanzata.

Al momento tra gli "Oriele" non c’è stato nessun confronto, non è escluso che la cosa possa avvenire nelle prossime ore. In principio Dal Moro non riusciva a fidarsi di Marzoli a causa del precedente flirt avuto con Antonino, poi le cose sono cambiate. Tornerà il sereno tra i due?