All’interno della casa del Grande Fratello Vip non cessano le tensioni tra i concorrenti. Martedì 21 febbraio, giorno seguente alla messa in onda del serale del programma, le discussioni sono così riprese più veementi che mai. Al centro dell'attenzione, come di consueto protagonisti di un diverbio, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi.

Edoardo Donnamaria diviso tra l’amore per la compagna e l’affetto per alcuni coinquilini

Non è un segreto che tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi non scorra buon sangue: la cosa va avanti ormai da mesi con lui a non accettare i comportamenti di lei nei riguardi del fidanzato e suo caro amico Edoardo Donnamaria, e lei a non vedere di buono occhio l'amicizia tra i due perchè Edoardo continua a non ritenerla la ragazza giusta per Donnamaria: "Perchè continui a dire ad Edoardo di lasciarmi?" ha detto ad un certo punto l'ex schermitrice a Tavassi nel corso dell'ennesimo confronto tra i due.

L'uomo ha così replicato: "Io continuo a credere che non vai bene per lui se non cambi atteggiamento in generale. Edoardo per te deve venire prima di tutto e del reality, hai ringraziato tutti l'altra sera partendo dal Grande Fratello, Edoardo l'hai nominato solo all'ultimo. Quando lo fai stare male lui viene da noi e lo consoliamo".

Dopo la puntata di lunedì si continua a litigare, Tavassi e Fiordelisi ancora a confronto

Nella giornata di martedì 21 febbraio si è acceso dunque un nuovo diverbio tra il Tavassi e la Fiordelisi. Gli scambi di battute oggetto di analisi in questa sede sono avvenuti in cucina e sono andati avanti per diversi minuti: “Fai tutto in funzione del gioco, cerchi solo di apparire in puntata” l'ennesima accusa di Edoardo Tavassi ad Antonella.

La risposta della Fiordelisi non si è fatta attendere: “Ci sono problemi nella coppia, è vero, ma sui comportamenti delle altre non si dice nulla, mentre quando si tratta di me sono tutti pronti a giudicarmi” ha ribattuto. “Volete mettermi in cattiva luce” ha continuato la ragazza. “Ti metti in cattiva luce da sola con i tuoi comportamenti” ha subito obiettato Tavassi.

I due non sono arrivati ad un punto in comune e la discussione piano piano si è spenta.

Fuori dalla casa urlano insulti contro Antonella

Subito dopo la lite tra i due concorrenti, dall’esterno si sono avvertite abbastanza distintamente delle urla: "Sparta vi amiamo, Antonella sei una vipera, Murgia ti amiamo" le frasi ripetute da fuori più volte.

Di certo non un bel messaggio per Antonella che si trova attualmente al televoto per una probabile eliminazione. Giovedì prossimo in puntata sarà rivelato chi dovrà abbandonare la casa tra la partner di Edoardo ed ex schermitrice, Micol, Antonino e Nikita.