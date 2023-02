Il papà di Antonella Fiordelisi ha dimostrato di essere una persona che non le manda a dire. Mercoledì 1° febbraio, Stefano Fiordelisi ha pubblicato, su Instagram, uno sfogo contro il Grande Fratello Vip 7. Si mormora che nella casa presto entreranno alcuni ex fidanzati, tra cui Gianluca Benincasa. Il padre della influencer salernitana ha sostenuto che non ha senso fare entrare nel loft l'ex di Antonella in un momento così delicato per la ragazza.

Lo sfogo del padre di Antonella

Il signor Stefano Fiordelisi ha pubblicato, su Instagram, uno sfogo per difendere la figlia Antonella.

Dopo i rumor di un presunto ingresso di Gianluca Benincasa al Grande Fratello Vip 7, l'uomo ha punzecchiato il Reality Show: "Cioè fatemi capire, dopo tutta questa pressione psicologica e in un momento di così alta fragilità per Antonella, si fa entrare in casa uno che è ossessionato da lei?". Il padre dell'attuale gieffina ha anche sostenuto che Gianluca l'abbia diffamato più volte sui social e nelle varie interviste rilasciate.

Stefano Fiordelisi ha spiegato che l'ex di sua figlia essendo un mental coach ha appena pubblicato un libro su come approcciare con le persone. Dunque, potrebbe manipolare la 24enne. A tal proposito il signor Fiordelisi ha chiosato: "Che senso ha tutto ciò?". Infine l'uomo si è augurato che si tratti di una fake news.

Chi è Gianluca Benincasa?

Gianluca Benincasa è arrivato al Grande Fratello Vip 7 per un confronto con Antonella Fiordelisi.

Durante il faccia a faccia tra il giovane e la gieffina è emerso che la 24enne non sarebbe entrata single al reality show da single.

In seguito all'incontro con Antonella, Gianluca sui social aveva continuato a fornire la sua versione dei fatti e in più occasioni aveva punzecchiato Stefano Fiordelisi.

A detta di Benincasa, l'uomo avrebbe fatto di tutto per far chiudere alla figlia la reazione poiché Gianluca non era un personaggio famoso.

Sei nuovi ingressi nella casa di Cinecittà

Perché il padre di Antonella ha criticato il Grande Fratello Vip 7? Alfonso Signorini nella 30^ puntata del reality show ha spiegato che presto nella casa entreranno sei persone che sono degli ex fidanzati ed ex fidanzate.

Al momento non è ufficiale la lista dei nomi, ma si parla di Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon), Gianluca Benincasa (ex di Antonella Fiordelisi) e Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro). Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) invece è stata confermata e lunedì 6 febbraio varcherà la porta rossa.

I sei ex dovrebbero entrare come ospiti all'interno della casa di Cinecittà, ma si mormora che alla fine verrà fatto un televoto-flash per far decidere ai telespettatori quale "ospite" lasciare in gioco come concorrente.