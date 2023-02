Proseguono gli appuntamenti con Un posto al sole su Rai 3. Tante novità interessati arriveranno nelle puntate che andranno in onda dal 6 al 10 febbraio. Avrà inizio il processo a Lello Valsano e tutti coloro coinvolti nella vicenda vivranno momenti dei grande tensione. Marina inizierà invece ad occuparsi dei preparati per le nozze con Roberto. Purtroppo però, l'armonia dei novelli sposi verrà presto rovinata da eventi imprevisti. Damiano si ritroverà in una situazione molto pericolosa, in cui verranno coinvolte anche Angela e Clara.

Spoiler Un posto al sole al 10 febbraio: Niko e Manuela vivono momenti romantici

L'inizio del processo a Lello Valsano porterà sicuramente scompiglio per tutti i personaggi implicati nel caso. A differenze di tutte le difficoltà affrontate in passato, Niko e Viola decideranno di assumere questa volta un'atteggiamento diverso per affrontare la situazione. Inaspettatamente, per Poggi la prima giornata di processo avrà una fine inaspettata. Il ragazzo vivrà infatti dei momenti molto romantici al fianco di Manuela. Nonostante i piacevoli attimi di romanticismo, il giorno dopo Niko inizierà a sentirsi profondamente in colpa nei confronti della defunta Susanna. Per tale ragione, Poggi deciderà di prendere nuovamente le distanze da Manuela.

Una decisione che spiazzerà Cirillo, facendola sentire profondamente dispiaciuta.

Sasà, sotto consiglio di Mariella, deciderà di dare una possibilità a Bufalotto e uscirci insieme. Momenti di forte confusione per Silvia, che dovrà fronteggiare le aspre critiche web e tutta la cattiva pubblicità che si riverserà sul Vulcano.

La donna non saprà come uscire da questa situazione difficoltosa.

Trame Un posto al sole, puntate al 10 febbraio: Bianca cerca di riavvicinarsi ai genitori

Marina, dopo aver accompagnato Alice a Londra, si concentrerà sui preparativi per le nozze con Roberto. Con quest'ultimo però, le cose prenderanno una strana piega e l'armonia tra i due sarà rovinata.

La situazione sembrerà tornare alla normalità dopo poco e Marina e Roberto riaccoglieranno in casa Silvana, la loro storica cameriera. La pace ritrovata sembrerà però essere destinata a durare ben poco. Bianca cercherà di rimediare ai suoi comportamenti, che avranno contribuito all'allentamento dei propri genitori.

Riprenderanno gli scontri tra Rossella e Riccardo. Oltre alle tensioni con la sua fidanzata, Crovi dovrà affrontare un'emergenza medica. Una situazione che porterà allo scontro tra Riccardo e Ornella. Angela, Clara e Giulia si ritroveranno nel bel mezzo di una grave sparatoria. Le tre donne vivranno attimo di puro panico in pieno giorno.