Durante la 37^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 27 febbraio, Antonella Fiordelisi è venuta a conoscenza dell'affaire Murgia-Donnamaria: quest'ultimo nel van ha avuto atteggiamenti intimi con la coinquilina. Ovviamente, l'influencer salernitana ha reagito male ed è scoppiata a piangere ricevendo anche il sostegno di Oriana Marzoli. Nel post-puntata Edoardo Tavassi ha ribadito il suo pensiero su Antonella, spiegando a Oriana perché non crede alla reazione di Fiordelisi.

Che cos'è successo?

Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha parlato nuovamente del van-gate: Micol, Nicole, Donnamaria e Tavassi nella notte notte fra il 22 e il 23 febbraio hanno trascorso l'intera notte all'interno e si sono scambiati delle confidenze eludendo i microfoni.

Ma non solo, quella notte Edoardo Donnamaria è stato ripreso in atteggiamenti intimi con Murgia.

Fino alla 37^ puntata del Reality Show, Fiordelisi era all'oscuro di tutto. Dopo essere stata messa al corrente dallo stesso Edoardo su quanto accaduto, la giovane è scoppiata in lacrime. Al momento delle nomination Oriana Marzoli ha deciso di non nominare Antonella, nonostante tra le due non corra buon sangue: la concorrente venezuelana ha riferito di provare empatia nei confronti di una donna che in quel momento stava soffrendo per amore.

Tavassi spara a zero su Fiordelisi

Al termine della puntata, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli si sono ritrovati a commentare la diretta in giardino. La concorrente venezuelana ha ribadito di non essersela sentita di nominare la coinquilina visto l'accaduto in puntata, ma Tavassi ha lasciato intendere di non provare alcuna empatia per la 24enne campana: "Sta prendendo la palla al balzo per passare come vittima.

Lo capisci? Non c'è nessuna sofferenza reale". Inoltre ha spiegato alla coinquilina che lei era la prima a pensare che ad Antonella non frega di nessuno a livello umano ma tutto ciò che fa all'interno del programma è dettato da una strategia di gioco.

Indipendentemente dal pensiero di Tavassi, Oriana ha ribadito di essersi sentita vicina come donna ad Antonella.

Oriana stanotte stava difendendo antonella , ma guardate tavassi come cerca di manipolare anche lei cercando di fargli cambiare in pensiero . Nikita nella nomination lo ha descritto alla perfezione #Gfvip #nikiters #donnalisi #oriele #gintonic pic.twitter.com/MiB3sHYfEh — Soqquadro (@gicarestik2) February 28, 2023

Edoardo anche in puntata ha attaccato più volte Antonella: durante le nomination l'ha accusata di piangere solamente quando si parlava della dinamica Murgia-Donnamaria.

Inoltre ha sostenuto di non nutrire alcuna empatia verso la 24enne, perché nelle precedenti settimane per emergere come vittima Antonella non si sarebbe fatta alcuno scrupolo ad accusare Donnamaria di averle messo le mani addosso quando la realtà dei fatti racconta un'altra cosa. Infine Tavassi è convinto che il suo amico abbia palpato il decolté di Murgia ma senza alcuna malizia.