Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 in merito alle puntate in programma nella settimana che va da lunedì 6 a venerdì 10 marzo su Rai 1, annunciano nuovi colpi di scena.

Umberto Guarnieri e Ludovica Brancia di Moltalto capiranno finalmente la vera natura del rapporto in corso tra Marcello Barbieri e Adelaide di Sant’Erasmo e ne rimarranno turbati. Nel frattempo, Ezio Colombo e Veronica Zanatta continueranno a cercare Carlos, dopo aver appreso che Gemma è incinta.

Matilde sarà indecisa se rivelare oppure no ad Adelaide e a Vittorio i piani segreti di Tancredi di Sant’Erasmo, inoltre la stessa Frigerio andrà su tutte le furie per un articolo pubblicato nel nuovo numero del Paradiso Market.

Anticipazioni nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7: Matilde teme Diletta

Dopo la notizia della gravidanza di Gemma, Ezio e Veronica tenteranno in tutti i modi di contattare Carlos, ma ogni tentativo risulterà vano.

Matilde, intanto, sarà alle prese con una battaglia interiore: rivelare oppure no ad Adelaide i piani segreti di Tancredi. Inoltre quando scoprirà che nel nuovo numero del Paradiso Market verrà pubblicato l’articolo di Diletta D’Ambrosio, la signora Frigerio sarà molto contrariata. Intanto tale articolo scandalizzerà anche diversi lettori e la cosa indispettirà anche la contessa di Sant’Erasmo, che esprimerà tutto il suo disappunto durante una discussione con Vittorio Conti.

Secondo lei il direttore del Paradiso delle Signore non è più capace di mandare avanti il reparto giornalistico della boutique milanese.

Nel frattempo, Irene e Alfredo si vivranno la loro storia d’amore, ma la donna obbligherà Perico a non dire a nessuno della loro relazione: per il momento, la commessa Cipriani preferirà vivere la sua "liaison" in segreto.

Anche se ben presto Armando Ferraris inizierà a sospettare qualcosa.

Intanto Marcello e Adelaide si scopriranno più innamorati che mai e il loro feeling sarà ben visto dai loro ex: Umberto e Ludovica. Il banchiere presto scoprirà peraltro che i due stanno davvero insieme.

Elvira chiederà a Salvatore di aiutarla a prendere la patente, mentre Mario Oradei confiderà a Roberto Landi uno dei suoi più grandi sogni nel cassetto: aprire un locale tutto suo e il pubblicitario Landi si metterà all’opera per aiutarlo.

Roberto fa una proposta a Mario

Il signor Ezio Colombo, nel frattempo, avrà un colloquio con la nonna di Carlos e Gemma avrà una brutta sensazione. Veronica, intanto, verrà a sapere che anche la capocommessa Moreau sa che Gemma è in dolce attesa e reagirà malissimo, ordinandole di non ficcare più il naso negli affari della sua famiglia

L’argomento più discusso dalle Veneri sarà intanto il rapporto tra Salvatore ed Elvira. Secondo le dipendenti del Paradiso delle Signore, il giovane barista Amato sta iniziando a provare qualcosa per la loro amica e collega.

Mentre il signor Conti e don Saverio saranno impegnati a placare gli animi indignati di alcune manifestanti dopo l'articolo uscito sul magazine del negozio, a Matilde verrà una brillante idea su come aiutarli.

Roberto, intanto, proporrà a Mario di aprire insieme il nuovo locale che ha in mente.

Ludovica scopre la relazione fra Adelaide e Marcello nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Ben presto Ludovica troverà Marcello e Adelaide in intimità. Messa alle strette, la contessa di Sant’Erasmo ammetterà alla signorina Brancia che tra lei e il giovane Barbieri non c’è solo un rapporto di lavoro, ma anche d’amore.

Matilde, intanto, cercherà di trovare le parole giuste per rivelare a Vittorio che cosa ha in mente Tancredi, ma non ci riuscirà.

Non sopportando l’idea che Gemma possa ritrovarsi a essere una ragazza madre, Ezio e Veronica avranno un’idea molto sofferta per la giovane Zanatta. Mentre Roberto, preoccupato per gli atteggiamenti sfuggevoli della sua amica, inizierà ad avere dei sospetti sul suo stato di salute.