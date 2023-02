Nella casa del Grande Fratello Vip 7 starebbe nascendo un triangolo amoroso formato da Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nel pomeriggio di domenica 26 febbraio, sui social è infatti apparso un video in cui si nota il giovane volto di Forum abbracciato a Nicole e intento a sfiorarle il seno con lei a non apparire per nulla infastidita dalla cosa. L'atteggiamento di Edoardo ha chiaramente mandato su tutte le furie i fan dei "Donnalisi".

L'episodio finito al centro delle polemiche

Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia nell'ultimo periodo sembrano essere particolarmente vicini.

Sui social, sono presenti numerosi video in cui i due coinquilini si scambiano gesti affettuosi come carezze e abbracci.

Ieri, su Twitter è apparso però un video in cui si nota Donnmaria intento a fumare in veranda insieme ai suoi amici con il ragazzo perfettamente a proprio agio nell'atto di sfiorare il decoltè di Murgia. Nicole dal canto suo ha ricambiato il gesto prendendo la mano del ragazzo e rimanendo abbracciata a lui.

Ti rendi conto che la situazione sta sfuggendo di mano quando #oriele #incorvassi e #donnalisi sono d’accordo su qualcosa.



QUINDI FATE FUORI LA MURGIA pic.twitter.com/Ecj75zXSyT — 𝓕𝓮𝓭𝓮💙 (@Federicaaa11) February 26, 2023

La reazione dei fan dei 'Donnalisi'

Edoardo Donnamaria risulterebbe ancora teoricamente impegnato con Antonella Fiordelisi anche se la relazione fra i due coinquilini sta vivendo l'ennesimo momento di difficoltà a causa delle numerose incomprensioni.

Il video in questione, se mostrato in puntata, potrebbe ovviamente acuirle con conseguenze che ancora non è dato conoscere.

Nel frattempo su Twitter moltissimi fan di Antonella e Edoardo hanno speso parole piuttosto dure nei confronti di quest'ultimo: "Praticamente lui è geloso di Antonino che Antonella neanche ha baciato, ma Edoardo può fare quello che vuole".

Un altro utente ha chiosato: "Murgia è quello che è, ma Edoardo si comporta come un uomo single. La colpa è sua". Un telespettatore del Reality Show ha invece ironizzato: "Sempre più sconvolgente Donnamaria, poi la sera va a dormire con Antonella".

La confidenza di Murgia che potrebbe mettere nei guai Donnamaria

Intanto ad alimentare ulteriori polemiche sul presunto feeling con Edoardo Donnamaria, ci ha pensato la stessa Nicole Murgia.

Nella mattinata di ieri, l'attrice romana ha fatto una confidenza a Giaele: pare che Donnamaria all'interno del van abbia cercato di baciarla. Al momento non ci sono delle prove poiché l'episodio a cui fa riferimento la gieffina non è stato ripreso dalle telecamere del Grande Fratello Vip 7. La regia è in possesso degli audio, ma ha preferito non renderli pubblici per non urtare la sensibilità delle persone coinvolte.