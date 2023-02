Le anticipazioni sul Grande Fratello Vip del 6 febbraio 2023 rivelano che ci sarà spazio per ben tre nuovi ingressi che si metteranno in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia.

È questo il caso di Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro, la quale varcherà la soglia della porta rossa e non si esclude che potrebbe mettere in crisi l'ex tronista.

Spazio anche al risultato del televoto di questa settimana che vede coinvolte Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.

Tre nuovi ingressi nella casa: anticipazioni GF Vip del 6 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata serale del GF Vip di questo lunedì 6 febbraio 2023, rivelano che saranno tre i nuovi ingressi.

Trattasi di tre ex fidanzati che avranno la possibilità di varcare di nuovo la soglia della porta rossa di Cinecittà, tra cui Marina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro.

Spazio anche al ritorno in scena di Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini e a quello di Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon.

Come svelato da Federica Panicucci, questi tre nuovi ingressi non dormiranno nella stessa dove attualmente dormono i concorrenti dello show, bensì in un'altra area creata apposta per loro.

Antonella e Davide al televoto: anticipazioni GF Vip del 6 febbraio

Occhi puntati anche sul risultato del televoto di questa settimana, che vede coinvolti Antonella, Nikita, Davide e Alberto.

Non è prevista alcuna eliminazione definitiva dal gioco, bensì ci sarà la proclamazione del preferito di questa settimana, il quale potrà godere dell'immunità in vista del prossimo televoto.

Chi riuscirà ad avere la meglio tra i quattro vipponi in lizza? Al momento, i sondaggi social e web vedono in testa Nikita e Alberto: uno dei due potrebbe riuscire ad avere la meglio e conquistare così il titolo di preferito della settimana.

E poi ancora, nel corso della puntata di Mattino 5 di oggi, la padrona di casa ha fatto chiarezza anche sul caso Milena Miconi.

La verità su Milena Miconi dopo l'addio al Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore, la concorrente ha scelto di abbandonare momentaneamente la casa più spiata d'Italia, dopo aver appreso la notizia della morte del suo agente e amico, Alessandro Lo Cascio.

Un annuncio che ha spiazzato e sconvolto Milena Miconi, tanto da decidere di uscire di scena per un po' dalla casa, mettendo a repentaglio anche il suo papabile rientro in scena.

Alla fine, però, non ci alcun abbandono definitivo: Federica Panicucci ha svelato che Milena rientrerà ufficialmente in gioco nella casa del GF Vip e quindi sarà ancora una delle concorrenti di questa settima edizione, concorrendo per la conquista del premio finale di 100 mila euro.