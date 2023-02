Arriveranno buone notizie per Mujgan nelle prossime puntate di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, il figlio della dottoressa e di Yilmaz nascerà prematuro, per cui le sue condizioni di salute appariranno da subito critiche. Mujgan darà la colpa al marito per tutte le sue sofferenze, visto che nel momento in cui si è sentita male lui si trovava in compagnia di Züleyha, che invece darà alla luce una bambina che gode di ottima salute. Dopo le cure e un periodo in incubatrice, il piccolo sarà fuori pericolo.

Il figlio di Mujgan nasce prematuro

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla figura di Mujgan. Seguendo la trama della soap turca, dopo una furibonda lite con Zuleyha, Mujgan avrà dei dolori al ventre e avrà delle perdite. Temendo per la vita del bimbo che porta in grembo si recherà all'ospedale, dove inizierà il travaglio anche se al settimo mese di gravidanza. Poco dopo la dottoressa vedrà giungere anche Yilmaz, che fino qualche attimo prima non era riuscita a rintracciare telefonicamente. Il ragazzo arriverà in compagnia di Zuleyha, anche lei in preda alle doglie.

Le due donne partoriranno nello stesso giorno e nella stessa sala parto, ma se Zuleyha darà alla luce una bambina in salute che chiamerà Leyla, Mujgan partorirà un maschietto che nascendo prematuro sarà in pericolo di vita.

Kerem Ali verrà messo in incubatrice, e la dottoressa chiederà a Yilmaz di allontanarsi da lei e dal piccolino, attribuendogli la colpa di tutti i suoi dolori. Mujgan troverà conforto solo in Fekeli e Behice.

Kerem Ali fuori pericolo

Anche Zuleyha, spinta dallo spirito materno, cercherà di dare conforto alla dottoressa, ma verrò accolta da degli insulti.

Mujgan l'accuserà di essere andata da lei solo per metterla in imbarazzo visto che, al contrario suo, ha partorito una bambina in salute. La crisi della moglie di Yilmaz sarà tanto funesta che i medici saranno costretti a sedarla per farla riposare.

Dopo qualche giorno Yilmaz riceverà una telefonata dalla moglie, che con animo accorato lo spingerà a correre subito in ospedale.

Akkaya temerà il peggio, ma in realtà appena arrivato nella stanza del bimbo capirà che tutto si sta evolvendo per il meglio. Secondo i medici il piccolo Kerem Ali può respirare da solo senza l'uso di macchinari, per cui è fuori pericolo di vita. La gioia di Yilmaz durerà ben poco, visto che la dottoressa continuerà a insistere per tenere il marito lontano da lei.

Per scoprire cosa accadrà alla coppia formata da Mujgan e Yilmaz non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, anche se la presenza di Fekeli e Behice sarà fondamentale per far ritornare il matrimonio sui giusti binari.