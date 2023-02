Terra Amara continua ad andare in onda su Canale 5 con tutti i suoi colpi di scena. L'appassionante soap turca non smette di stupire i telespettatori. I nuovi appuntamenti che andranno in onda dal 27 febbraio al 3 marzo mostreranno la fuga di Demir e Zuleyha. Dopo aver scoperto la verità sulla relazione tra Altun e Yaman, Akkaya vorrà parlare con la sua ex e chiederà l'aiuto di Gulten per riuscire nel suo obiettivo. Le anticipazioni rivelano che Demir irromperà all'incontro tra i due ex fidanzati e costringerà sua moglie a fuggire con lui. I piani di Yaman non andranno in porto come da lui previsto.

Il figlio di Hunkar sarà infatti costretto a fare marcia indietro e a tornare ad Adana per un malore del figlio Adnan.

Spoiler Terra Amara al 3 marzo: Zuleyha vuole cacciare Saniye e Gaffur

Sia Demir che Yilmaz finiranno in carcere. Mentre Akkaya sarà rilasciato in attesa del processo, Yaman rimarrà in prigione perché accusato della morte dell'amico Cengaver. Nel frattempo, Zuleyha sarà furiosa con Gaffur e Saniye. Il capomastro, infatti, è colpevole di aver nascosto una lettera scritta dalla giovane Altun per Yilmaz. La mamma di Adnan chiederà alla suocera di licenziare Gaffur e la moglie. Hunkar però, affermerà di non avere prove sicure di ciò ed eviterà il licenziamento del capomastro.

Yilmaz vorrà parlare con Zuleyha per scusarsi con lei.

Il figlioccio di Fekeli, inoltre, deciderà di occuparsi pienamente della ristrutturazione dell'ex casa di Sermin con lo scopo di andarci a vivere. Gaffur si recherà in prigione da Demir e gli racconterà dei piani di Yilmaz. Yaman andrà su tutte le furie e chiederà alla madre di preparare i passaporti in previsione di una fuga a Berlino con Zuleyha.

Trame Terra Amara: Yilmaz si mette alla ricerca di Demir e Zuleyha

Demir architetterà un piano per fuggire dalla prigione. L'uomo fingerà un'aggressione pugnalandosi con un punteruolo. Intanto, Yilamz e Zuleyha riusciranno ad incontrarsi. Purtroppo però, l'appuntamento dei due ex verrà immediatamente interrotto dall'arrivo di Demir che forzerà la moglie a scappare con lui.

Akkaya avviserà Fekeli di quanto accaduto, poi si metterà sulle tracce della sua ex e del marito. Yilmaz intercetterà la macchina di Hunkar, ma al suo interno ci sarà soltanto lei.

La fuga di Demir e Zuleyha prenderà una brutta piega a causa del figlio Adnan. Al piccolo salirà la febbre e marito e moglie saranno costretti a far rientro a casa per far visitare il bambino da un medico. Yilmaz e Zuleyha si recheranno da Sabahattin. Il medico controllerà Adnan, ma riferirà a Demir di voler chiamare la polizia per interrompere la sua fuga.

Hunkar prenderà le redini degli affari di famiglia, scoprendo diversi problemi finanziari della società.