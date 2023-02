Nella casa del Grande Fratello Vip 7 le discussioni sono ormai all’ordine del giorno. Nel pomeriggio di mercoledì 1º febbraio, Antonella Fiordelisi ha così accusato Oriana Marzoli di averla spintonata mentre si trovava in cucina. Nello specifico, l'influencer 24enne ha sostenuto che la coinquilina, anziché chiederle il permesso per passare, l’avrebbe spinta addosso ad un mobile. Non sono ovviamente mancate le reazioni dal mondo del web.

L’episodio incriminato

Nella notte appena trascorsa, Antonella ha discusso animatamente con la maggior parte dei suoi compagni d’avventura.

All’ora di pranzo, la concorrente campana ha avuto un nuovo battibecco. Fiordelisi si trovava in cucina con Daniele Dal Moro, quando dietro di loro è sopraggiunta Oriana per 'superarli'. Nel transitare Oriana ha sfiorato la coinquilina che però non l'ha presa bene: “Spinge, questa”.

Il tocco di Oriana, neanche chiaro a dirla tutta, appare molto leggero, possibile che l'influencer abbia travisato la situazione.

La reazione di alcuni utenti del web

Su Instagram è stato pubblicato un video in cui è immortalato il momento della presunta spinta. La maggior parte degli utenti ha spezzato una lancia a favore della concorrente venezuelana: “Falsa”. Un altro fan del Reality Show ha precisato che dal video non è emerso alcuno spintone: “È semplicemente passata e ti ha sfiorato visto il poco spazio”.

Un altro utente ha criticato Antonella sostenendo che spesso modifica la realtà dei fatti: “Solita procedura, parte da uno sfioramento e diventa una spinta, una nomination diventa una cattiveria, un’osservazione diventa un sopruso”. L’utente in questione ha poi proseguito lanciando un'altra stoccata a Fiordelisi: “Classica persona che se non puoi evitare sei obbligato a frequentarla”.

Antonella contro tutti

Nella notte tra martedì e mercoledì 1º febbraio, i “vipponi” hanno festeggiato il compleanno di Antonino Spinalbese. Al termine dei festeggiamenti si sono ritrovati a parlare in veranda, quando Tavassi ha fatto un’osservazione: nella casa di Cinecittà si tende a sminuire alcuni episodi che lontano dai riflettori possono apparire in modo diverso.

Come esempio, Edoardo ha menzionato la discussione avuta da Antonella con Donnamaria spiegando come sia molto grave accusare una persona di averle messo le mani addosso. L'affermazione ha mandato su tutte le furie la Fiordelisi, al punto da portarla ad avere un'accesa discussione con tutti i concorrenti presenti. L'influencer prima ha discusso con Tavassi, poi con Alberto. E in sequenza con Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Milena Miconi. Lo stesso Spinalbese che ha sempre avuto un buon rapporto con Antonella l’ha redarguita: “Basta, sei logorroica”.