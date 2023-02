Lunedì 13 febbraio, su Canale 5, andrà in onda la 33^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Tramite un comunicato Mediaset, sono state rese note alcune anticipazioni riguardanti la diretta: Attilio Romita sarà protagonista di un faccia a faccia con la mamma di Edoardo Tavassi. Inoltre, tra gli argomenti affrontati si parlerà del triangolo Marzoli-Dal Moro-Nasoni. Ci sarà spazio anche per Ivana Mravoza e Luca Onestini, protagonisti di un'accesa lite.

Attilio incontra la mamma di Tavassi

La puntata di questa sera, si preannuncia ad alta tensione.

Nella precedente puntata del Grande Fratello Vip 7, è stata mandata in onda una clip in cui Attilio Romita ha puntato il dito contro tutti coloro che l'hanno mandato in nomination.

Il giornalista ha utilizzato termini fortissimi per un reality show, come "mafiosi" e "squadristi". A finire nel mirino di Romita è stato Edoardo Tavassi: secondo il concorrente, il coinquilino sarebbe il "capobanda". Alfonso Signorini ha ripreso Attilio per i termini utilizzati e lo ha messo al corrente di una diffida inviata dai genitori di Tavassi.

In occasione della 33^ puntata, le anticipazioni parlano di un faccia a faccia tra il giornalista e la mamma di Edoardo. Emanuela Fuin non ha gradito i termini con la quale è stato etichettato il figlio.

Il triangolo 'amoroso'

Tra i protagonisti di questa sera, ci saranno anche Daniele Dal Moro, Martina Nasoni e Oriana Marzoli.

Daniele si è avvicinato a Oriana, ma la sua ex l'ha accusato di averla illusa. Lo scorso venerdì, nella casa c'è stata una discussione piuttosto accesa tra i due ex.

Durante la 33^ puntata Alfonso Signorini ripercorrerà quanto accaduto e cercherà di capire i sentimenti dell'ex di Daniele. Non mancheranno battibecchi visto che Oriana non sopporta l'ex del suo "partner".

La gelosia di Luca Onestini

Sabato c'è stata un'accesa discussione anche tra Ivana Mrazova e Luca Onestini. Quest'ultimo non ha gradito il bacio dato dalla sua ex ad Andrea Maestrelli.

Il tutto si è svolto in modo goliardico, ma la gelosia di Luca ha preso il sopravvento. Attualmente i due ex hanno chiarito ed è tornato il sereno tra loro, ma anche in questo il conduttore vorrà fare chiarezza per i sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altra.

Sarah e Andrea ricevono una sorpresa

Nel comunicato Mediaset si parla anche di una sorpresa per Sarah Altobello e Andrea Maestrelli.

Mentre la showgirl pugliese ha già ricevuto la visita della sua mamma, per il calciatore romano non è mai arrivato nessuno in casa. Nei giorni scorsi, lo stesso concorrente si chiedeva perché nessuno della famiglia fosse andato a trovarlo.

Infine, uno tra Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Nikita Pelizon, Nicole Murgia, Davide Donadei, Attilio Romita ed Edoardo Donnamaria dovrà abbandonare definitamente la casa.