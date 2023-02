Nella casa del Grande Fratello Vip 7 nella giornata di martedì 31 gennaio c'è stato un nuovo confronto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo che i due concorrenti si erano ignorati per alcune ore.

La influencer venezuelana si è detta stufa di essere sempre messa in discussione e quindi ha chiesto all'imprenditore veneto quale valore dia al loro rapporto. Dal canto suo, Daniele ha affermato di notare poca trasparenza in alcuni recenti comportamenti di Oriana.

Grande Fratello Vip: il nuovo confronto fra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Martedì 31 gennaio Oriana ha deciso di avere un confronto con Daniele.

Stanca dei continui tira e molla la donna ha detto al coinquilino: "Non riesco a capire che valore dai a me e a noi". Dal Moro ha spiegato di trovare incoerenti alcuni atteggiamenti della coinquilina, a quel punto lei ha fatto notare che fino a pochi giorni prima Daniele parlava di mancanza di fiducia e non di poca trasparenza.

Dal Moro ha quindi precisato che non si tratta di fiducia nei suoi confronti in quanto persona, ma di fiducia nel loro rapporto, poi ha ammesso di non riuscire a lasciarsi andare.

A quel punto Marzoli ha spiegato di non riuscire più ad accettare determinati atteggiamenti: "Dovrei stare ogni giorno a dimostrare, a farti cambiare idea?". Il 32enne ha compreso che Oriana si trovi in una situazione non semplice, aggiungendo però: “Lo so, la tua non è una posizione facile, ma ti ci sei messa tu”.

Oriana Marzoli potrebbe 'mettere un punto' al rapporto con Daniele Dal Moro

Il confronto tra i due giovani si è svolto con toni pacati. Oriana ha affermato: "Il valore che dai a me come persona è uguale a zero" e ha aggiunto di non comprendere perché Daniele un giorno sia affettuoso e il giorno dopo sia freddo nei suoi confronti, ma anche come mai trascorra parte delle sue giornate con tutti, tranne che con lei.

Dal Moro, sentendo queste affermazioni, ha detto che anche Oriana trascorrerebbe molto tempo con Luca. Lei però ha fatto notare che nell'ultimo periodo avrebbe passato poco tempo con Onestini, proprio per non irritare lui.

Poco dopo Daniele ha chiosato: "Se ti stufi a sentire le stesse cose, lo capisco". A questo Oriana ha ribadito di essere sicura della propria posizione: il loro rapporto non può evolvere e forse sarebbe meglio tornare a una semplice convivenza, ossia come avviene con tutti gli altri concorrenti presenti nella casa di Cinecittà.