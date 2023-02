Lunedì 13 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la 33^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Nonostante la diretta fosse finita a mezzanotte inoltrata e quindi il giorno di San Valentino, Edoardo Donnamaria si è lasciato andare ad una scenata di gelosia nei confronti di Antonella Fiordelisi. Questa volta il giovane volto di Forum si è arrabbiato nel vedere la sua "partner" vicina ad Antonino Spinalbese durante una clip mostrata da Alfonso Signorini.

La clip dell discordia

In puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante alcuni "vipponi" cimentati a preparare un dolce tipico di Mantova.

Tra le persone che si sono ritrovate in cucina ci sono stati Antonino Spinalbese, Nicole Murgia, Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. A un certo punto si vede Antonella mangiare dalla mestola offerta dall'ex di Belen Rodriguez. Inoltre in confessionale, Andrea Maestrelli, Nicole, Antonino e Antonella hanno commentato il risultato della torta.

Lo sfogo di Donnamaria

E' bastato davvero poco a scatenare la gelosia di Edoardo Donnamaria.

Il giovane volto di Forum non ha gradito vedere la sua "partner" mentre rideva e scherzava con il "rivale" in amore. Di conseguenza, nel post-puntata si è sfogato con Andrea Maestrelli: "Io senza telecamere non so cosa può fare, non mi fido". Fiordelisi che era vicina a Edoardo ha prontamente replicato: "Rispettami perché io lo faccio con te".

Per l'inflluencer salernitana Donnamaria avrebbe avuto una reazione esagerata e fuori luogo in un momento giocoso. La diretta interessata si è augurata che Edoardo possa capire che tra lei e Antonino non c'è nulla se non un rapporto amichevole: "Ti sto dimostrando tutti i giorni quanto ti amo".

In un secondo momento si è aggiunta alla discussione anche Martina Nasoni e Antonella si è sfogata: "Lui non mi apprezza e non mi ama per come sono", ma la replica di Donnamaria non si è fatta attendere: "No, ci sono tante cose di te che non sopporto e non sopporterò mai".

I motivi della gelosia di Edoardo

Edoardo Donnamaria all'inizio del percorso nel Reality Show andava d'accordo con Antonino Spinalbese, ma successivamente l'idillio si è interrotto.

A scatenare la gelosia del 28enne romano, è stato un massaggio di Antonella Fiordelisi ai glutei dell'ex di Belen. Ma non solo, in una vecchia clip Fiordelisi disse ad Antonino di essersela giocata male con lei.

Infine la stessa influencer aveva ammesso di essere attratta dal coinquilino ligure.

Da quel momento Edoardo Donnamaria ha iniziato a covare una gelosia verso Spinalbese, tanto da non fare nulla per nasconderla. Non a caso i due coinquilini quando possono si nominano a vicenda.