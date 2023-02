Torna Luca De Santis in Un posto al sole, dopo un'assenza di oltre vent'anni. Ebbene sì, perché Luca è uno dei personaggi storici di Upas, che ne ha fatto la storia entrando nelle trame dalla seconda puntata. Dopo varie vicissitudini lavorative, personali e amorose, il medico decise di lasciare Napoli nel 2001, dopo il suo matrimonio con Sonia Campo, partendo come missionario per l'Africa. De Santis poi ritornò una seconda volta a Napoli, accolto a Palazzo Palladini da Raffaele e Giulia, che non potevano credere ai loro occhi. L'attore che lo interpreta, Luigi di Fiore, spera che il pubblico abbia verso il suo rientro lo stesso calore.

Nella sua intervista a Telepiù, ha però voluto togliersi anche qualche sassolino dalle scarpe, che solo oggi viene alla luce.

Un posto al sole, l'attore di Luca: 'Dissero che il mio personaggio era consumato'

L'addio di Luca non fu preso bene dai telespettatori di Un posto al sole, che si erano affezionati a lui sin dagli esordi della soap opera. Luigi Di Fiore ha raccontato di aver preso male la notizia: ''Dissero che il mio personaggio era consumato e forse avevano ragione''. Di Fiore è stato poi invitato alla grande festa per le seimila puntate di Upas e in quell'occasione ha saputo che sarebbe rientrato.

L'attore ha proseguito la sua intervista ammettendo di aver passato un brutto periodo dopo la sua uscita dalla soap: ''Ho sofferto moltissimo e per anni ho sperato di tornare''.

Il momento, finalmente, è arrivato.

Luca De Santis di nuovo in Un posto al sole: che ruolo avrà

Nelle puntate in onda attualmente, Ornella ha in mente di rinunciare al concorso per primario e il ritorno di Luca cadrebbe proprio a pennello. Non sappiamo però se questa indiscrezione è confermata, ma solo che il dottore buono arriverà a Napoli, con grande gioia di tutti.

L'attore ha anticipato che, dopo il ritorno, De Santis si allontanerà per un breve periodo. Non si sa dunque se Luca rimarrà nel cast di Un posto al sole come attore fisso, ma i telespettatori sperano proprio di sì. L'affetto nei suoi confronti è sempre stato enorme, tanto che, come racconta Di Fiore, la gente lo fermava per strada identificandolo con il ruolo che impersonava.

Anticipazioni Un posto al sole: Luca De Santis rimarrà nel cast?

Ci sono ancora pochi dettagli in merito, ma sappiamo che per qualche tempo Luigi Di Fiore non sarà nel cast perché impegnato a girare Il Commissario Chiaritos, nel quale interpreta il capo della polizia. Nel frattempo, i fan di Upas sono già in subbuglio per scoprire come mai Luca tornerà a Napoli e come mai.

Ricordiamo che Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 circa e che tutte le puntate sono visibili anche in replica su RaiPlay.